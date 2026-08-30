Ako ovo primijetite na vjetrobranskom staklu, ne izlazite odmah iz auta: Lopovi računaju upravo na tu reakciju

Vraćate se svom parkiranom automobilu, sjedate, pokrećete motor i taman kad se spremate krenuti, na vjetrobranskom staklu primjećujete kovanicu ili komad papira. Predmet je postavljen točno tako da vam ometa pogled, a vaša instinktivna reakcija je izlazak iz vozila kako biste ga uklonili. Upravo na to lopovi i računaju. Dok vi, možda ostavivši upaljen motor ili otključana vrata, obilazite automobil, lopov neopaženo otvara suvozačeva vrata i u nekoliko sekundi krade torbicu, novčanik ili mobitel ostavljen na sjedalu. Operacija je toliko brza da žrtva često ne shvati što se dogodilo dok kradljivci već nisu pobjegli, prenosi Večernji.

Kako upozorava policijska služba Toronta, ova metoda spada u kategoriju krađa odvraćanjem pažnje, taktike koju kriminalci često koriste na javnim mjestima poput parkirališta trgovačkih centara ili ispred bankomata. Cilj je stvoriti kratkotrajnu konfuziju kako bi se iskoristio trenutak nepažnje. Lopovi najčešće rade u parovima: dok jedna osoba stvara distrakciju - bilo postavljanjem predmeta na automobil, prosipanjem nečega po žrtvi ili glumom da im je potrebna pomoć - druga izvršava krađu. Njihov plijen su najčešće lako dostupne vrijednosti. Mete su često osobe koje djeluju ranjivije, poput starijih građana ili onih koji su sami.

Važno je razlikovati stvarne prijetnje od urbanih legendi koje kruže internetom. Primjerice, godinama se širila priča o kovanici zaglavljenoj u kvaki suvozačevih vrata, koja navodno sprječava rad centralnog zaključavanja. Stručnjaci za sigurnost vozila tu su tvrdnju višestruko opovrgnuli, objašnjavajući kako mehanizmi modernih automobila tako ne funkcioniraju. No, za razliku od tehnički neizvedivog trika s kvakom, metoda s predmetom na vjetrobranskom staklu ne oslanja se na tehničku manipulaciju vozilom, već isključivo na psihologiju i iskorištavanje ljudske nepažnje. Zato je univerzalno primjenjiva i predstavlja stvarnu opasnost.

Taktike odvraćanja pažnje postaju sve sofisticiranije i ponekad se kombiniraju s modernom tehnologijom. Kako upozoravaju stručnjaci iz udruženja vozača, kriminalci danas koriste elektroničke uređaje za presretanje i kopiranje signala pametnih ključeva. Kratak, naizgled slučajan susret na parkiralištu, poput pitanja za smjer, može biti dovoljan da lopov u blizini skenira signal vašeg ključa dok ste vi zaokupljeni razgovorom. Uređaj kopira kod, omogućujući im da kasnije bez problema otključaju i pokrenu vaše vozilo. Zbog toga je svijest o okolini ključna, jer danas kriminalci "provaljuju" u vašu pažnju, a ne samo u vozilo.

Najbolja obrana od ovakvih krađa je prevencija i usvajanje jednostavnih sigurnosnih navika. Uvijek zaključavajte vrata automobila, čak i ako ga napuštate na trenutak. Vrijedne predmete nikada ne ostavljajte na vidljivim mjestima. Prije ulaska i izlaska iz vozila, promotrite okolinu. Ako, nakon što ste već ušli u automobil, primijetite nešto neobično na njemu, a situacija vam se čini sumnjivom, nemojte odmah izlaziti. Najsigurnije je odvesti se na prometnije mjesto i tek tamo provjeriti o čemu se radi.