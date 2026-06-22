Ako ovo piše na deklaraciji, dobro razmislite prije kupnje: Veliko istraživanje povezalo osam aditiva s opasnim problemom

Hrana koju svakodnevno kupujemo često sadrži aditive koji produljuju rok trajanja, čuvaju boju ili sprječavaju kvarenje. No novo veliko istraživanje objavljeno u European Heart Journalu ponovno je otvorilo pitanje koliko su pojedini dodaci u industrijski prerađenoj hrani sigurni za dugoročno zdravlje.

U istraživanju je sudjelovalo 112.395 osoba iz francuske kohorte NutriNet-Santé. Sudionici su tijekom godina redovito prijavljivali što jedu i piju, uključujući konkretne proizvode i brendove, a istraživači su potom pratili njihovo zdravlje u prosjeku gotovo osam godina.

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Najveći rizik kod onih koji su unosili najviše konzervansa

Prema rezultatima, osobe koje su unosile najviše tzv. neantioksidativnih konzervansa imale su 29 posto veći rizik od hipertenzije i 16 posto veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar te anginu. Kod onih koji su unosili najviše antioksidativnih konzervansa zabilježen je 22 posto veći rizik od visokog krvnog tlaka.

Znanstvenici su među najčešće konzumiranim konzervansima izdvojili osam aditiva povezanih s većom učestalošću visokog tlaka: kalijev sorbat (E202), kalijev metabisulfit (E224), natrijev nitrit (E250), askorbinska kiselina (E300), natrijev askorbat (E301), natrijev eritorbat (E316), limunska kiselina (E330) i ekstrakti ružmarina (E392). Askorbinska kiselina, poznata i kao vitamin C kada se pojavljuje u drugom kontekstu, u ovom je istraživanju kao aditiv bila povezana i s kardiovaskularnim bolestima.

Ne znači da jedan proizvod “izaziva bolest”

Važno je naglasiti: ovo istraživanje pokazuje povezanost, a ne dokazuje da određeni aditiv sam po sebi izravno uzrokuje bolest. Autori navode da su u analizi uzeli u obzir niz drugih čimbenika rizika, ali zbog opservacijskog dizajna studije potrebna su dodatna eksperimentalna istraživanja.

Ipak, zaključak istraživača je jasan: rezultati su dovoljno važni da bi se trebala ponovno procijeniti regulacija i sigurnost pojedinih aditiva, osobito zato što su prisutni u velikom broju industrijski prerađenih proizvoda.

Što građani mogu napraviti već danas?

Stručnjaci ne pozivaju na paniku, nego na jednostavniji i oprezniji pristup prehrani: češće birati svježu i minimalno prerađenu hranu, čitati deklaracije i smanjiti unos proizvoda s dugim popisom dodataka. Posebno se to odnosi na osobe koje već imaju povišen tlak, bolesti srca ili obiteljsku sklonost kardiovaskularnim bolestima.

Drugim riječima, nije nužno izbaciti sve industrijske proizvode iz prehrane, ali je pametno smanjiti one koji se svakodnevno konzumiraju, a sadrže veći broj aditiva.