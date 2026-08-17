Ako ne idete na Poljud, evo gdje gledati Hajduk protiv Rakówa: Bijeli su pred vratima europske jeseni

Pred Hajdukom su dvije utakmice koje mogu obilježiti početak sezone. Splitski klub u četvrtak na Poljudu dočekuje poljski Raków u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige, a ulog je velik - pobjednik dvomeča izborit će mjesto u ligaškoj fazi natjecanja. Prva utakmica Hajduka i Rakówa igra se u četvrtak, 20. kolovoza, na Poljudu s početkom u 21 sat, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, u Częstochowi od 19 sati.

Za one koji neće biti među navijačima na poljudskim tribinama, najvažnije je pitanje jasno - gdje gledati Hajduk?

Prijenos Hajduka protiv Rakówa na HDTV-u

Utakmicu će navijači moći pratiti na HDTV-u, Hajdukovom klupskom televizijskom kanalu dostupnom putem MAXtv-a. Na istom kanalu prenosit će se i uzvrat u Poljskoj. HDTV se na MAXtv-u nalazi na programu 411, a dostupan je kroz dodatni Hajduk TV paket. Prema aktualnoj ponudi Hrvatskog Telekoma, paket stoji 2 eura mjesečno, a prihod od njegove prodaje ide Hajduku. Paket mogu aktivirati odgovarajući korisnici MAXtv usluge, među ostalim putem aplikacije Moj Telekom. Dakle, za one koji u četvrtak navečer neće biti na Poljudu, put do utakmice vodi preko MAXtv-a i HDTV-a.

Hajduk je europski put počeo u Europskoj ligi

Do play-offa Konferencijske lige Hajduk nije stigao izravnim putem. Europsku sezonu započeo je u kvalifikacijama za Europsku ligu, a prva prepreka bila je slovačka Žilina. Bijeli su na Poljudu u prvoj utakmici slavili s 2:0, a u uzvratu su izgubili 2:1, što je bilo dovoljno za prolazak s ukupnih 3:2. U drugom kolu kvalifikacija čekao ih je Pafos. Hajduk je ponovno sjajno otvorio dvomeč i na Poljudu pobijedio ciparsku momčad s 2:0. Međutim, u uzvratu u Limassolu dogodio se veliki preokret. Pafos je u regularnom vremenu anulirao splitsku prednost, a zatim u produžecima stigao do pobjede 4:0 i ukupnih 4:2. Hajduk je tako ispao iz Europske lige, ali njegova europska priča nije završila - preselio se u kvalifikacije Konferencijske lige.

Žalgiris nije imao odgovor na Hajduk

U trećem kolu kvalifikacija Konferencijske lige Hajduk je dobio priliku za popravni protiv litavskog Žalgirisa - i iskoristio ju je na vrlo uvjerljiv način.

Već u prvoj utakmici u Vilniusu momčad Gonzala Garcije napravila je ogroman korak prema play-offu. Hajduk je slavio s čak 5:2, a među strijelcima su bili Michele Šego, koji je zabio dva pogotka, Adrion Pajaziti, Dalisson i Rokas Pukštas. Ako je nakon Vilniusa i ostalo nešto dvojbi, nestale su na Poljudu. Hajduk je u uzvratu pobijedio Žalgiris s 4:0 i tako zaključio dvomeč impresivnim ukupnim rezultatom 9:2. Time su Bijeli izborili ono zbog čega su krenuli u europsko ljeto - dvije utakmice koje ih dijele od ligaške faze Konferencijske lige.

Raków posljednja prepreka

S druge strane sada stoji Raków. Poljski klub je do play-offa stigao nakon što je u prethodnim rundama eliminirao Vallettu i švedski Hammarby. Za Hajduk je računica jednostavna: dvije utakmice protiv Rakówa odlučuju hoće li europska sezona nakon dugih kvalifikacija potrajati i tijekom jeseni. Prvih 90 minuta igra se pred poljudskim tribinama u četvrtak od 21 sat. Oni koji neće uspjeti doći na stadion susret mogu pratiti na HDTV-u putem MAXtv-a. A nakon Žiline, bolnog ispadanja od Pafosa i spektakularnih 9:2 protiv Žalgirisa, Hajduk je stigao do posljednje stepenice. Iza nje je - Konferencijska liga.

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