Ako imate ove jagode u frižideru, nemojte ih jesti

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o.., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznuto, EAN kod 5999139404603, svih rokova trajanja zbog povišene razine pesticida bifenazata.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://www.spar.hr/povlacenje-proizvoda

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Agrosprint Zrt., Mađarska

Maloprodaja: SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.