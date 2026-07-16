Ako imate ovaj čaj doma - nemojte ga piti!

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda SHAN WAI SHAN Matcha Tea, 80g, najbolje upotrijebiti do 12.03.2028., zbog migracije teškog metala aluminija.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Asia Express Food, Kibystraat 1, CJ Kampen, Nizozemska

Maloprodaja: VUKOJE LOGISTIKA j.d.o.o., Veliko Polje

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.