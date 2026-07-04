Ako ih ovih dana sretnete na Rivi, nemojte se iznenaditi: Evo zašto strani policajci patroliraju Splitom

I ove godine tijekom turističke sezone strani policijski službenici boravit će i raditi na hrvatskoj obali. Prvi su već stigli u Splitsko-dalmatinsku županiju, gdje će zajedno s hrvatskim kolegama tijekom srpnja i kolovoza pomagati turistima iz svojih zemalja u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija.

Među prvima su u ophodnji splitskom Rivom češki policajci. Do kraja kolovoza bit će na raspolaganju brojnim češkim turistima koji ljetuju na Jadranu, a najčešće pomažu u situacijama koje mogu pokvariti odmor – od izgubljenih dokumenata i problema s parkiranjem do krađa ili nestanaka osoba.

"Redovno dolazim, uglavnom da pomognemo turistima. Pomažemo oko sitnica, primjerice kada netko izgubi dokumente ili ima problem zbog parkiranja, ali ima i težih slučajeva poput krađa ili nestanaka. Svašta se može dogoditi. Ljudi nam se javljaju kada imaju problem zbog jezika ili im treba savjet", kaže češki policijski službenik Michal Navratil.

Da njihova prisutnost turistima ulijeva dodatnu sigurnost potvrđuje i Čehinja Martina, koja je tijekom odmora susrela policajce iz svoje zemlje.

"Ako ne znamo gdje smo ili se izgubimo, uvijek im se možemo obratiti. Moj suprug, primjerice, ne govori ni engleski ni hrvatski pa nam je to veliko olakšanje", kaže za RTL.

U Dalmaciji 31 strani policajac iz osam zemalja

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske ove će sezone biti raspoređen ukupno 31 policijski službenik iz osam europskih zemalja, a uskoro će im se pridružiti i kolege iz Koreje.

Među njima je i francuski policajac Aleksandar Stefanović, koji kaže da su reakcije njegovih sunarodnjaka uglavnom pozitivne.

"Prvo me pitaju jesam li stvarno policajac iz francuske žandarmerije. Kažem da jesam. Prije pet minuta jedan me pitao zašto sam ovdje, a odgovorio sam mu da sam tu zbog njih – za informacije i pomoć. Ako imaju neki problem, možemo kontaktirati i Francusku kako bismo nešto provjerili ili pronašli. Cilj je da sve prođe bez problema."

Sigurnije se zbog prisutnosti policajaca iz svojih zemalja osjećaju i turisti iz susjedstva. Policijska službenica iz Bosne i Hercegovine Arnela Katana kaže kako joj građani često prilaze čim je vide u uniformi. "Naši građani su oduševljeni kada nas vide u uniformi. Prilaze nam i kažu da se osjećaju sigurnije."

Dvadeset godina projekta Sigurna turistička destinacija

Projekt Sigurna turistička destinacija u Hrvatskoj se provodi već 20. godinu, a kroz njega je dosad na hrvatskoj obali patroliralo gotovo 1.400 stranih policijskih službenika.

Voditelj projekta Paško Ugrina ističe da će strani policajci biti raspoređeni u sedam policijskih postaja, ali će po potrebi djelovati na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

"Bit će raspoređeni u sedam policijskih postaja, ali to neće ograničiti njihovu nazočnost na području cijele policijske uprave. Bit će ondje gdje bude potrebno i gdje se očekuje njihova pomoć i potpora. Sve žurne službe upoznate su s njihovim angažmanom i, prema potrebi, bit će uključeni kako bi pružili pomoć svojim državljanima."

Dok su nekima ovo prvi radni dani u Hrvatskoj, drugi se na Jadran rado vraćaju. Osim dobre suradnje s hrvatskim kolegama, privlače ih dalmatinski način života i atmosfera.

"Nije samo rad, rad i rad. Tu je more i ne možemo ne provjeriti je li voda topla. Moramo je isprobati", kroz smijeh kaže francuski policajac Aleksandar Stefanović.

Njegov slovački kolega Petar Vidulin dodaje da ga je posebno osvojio lokalni mentalitet. "Svi govore 'polako, polako'. Mi kao policajci ne možemo polako, moramo uvijek biti spremni, ali mentalitet ovdje je stvarno vrlo dobar."

Strani policijski službenici svojim će sunarodnjacima biti na raspolaganju tijekom cijelog srpnja i kolovoza, a prvi veliki izazov očekuje ih već uskoro – tijekom održavanja Ultra Europe festivala, kada se u Splitu tradicionalno okupljaju deseci tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.