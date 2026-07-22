Ako idete na Poljud, ovo morate znati: Posebna regulacija prometa i stroge kontrole

Uoči prve domaće europske utakmice Hajduka u novoj sezoni, policija je objavila posebne sigurnosne i prometne mjere koje će biti na snazi u četvrtak, 23. srpnja, kada će se na stadionu Poljud od 21 sat igrati susret HNK Hajduk – FC Pafos.

Navijačima se preporučuje da na stadion dođu znatno ranije kako bi izbjegli gužve na ulazima. Poljud će za gledatelje biti otvoren od 18.30 sati, a za ulazak će, uz valjanu ulaznicu, biti potrebno predočiti i osobni dokument s fotografijom.

Posebna regulacija prometa

Zbog održavanja utakmice na snazi će biti privremena regulacija prometa u okolici stadiona.

Od 15 sati promet će biti ograničen u Ulici VIII. mediteranskih igara, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, ugostiteljskog objekta Mandrach te na raskrižju s Ulicom Sedam Kaštela. Prolaz će biti omogućen samo policijskim vozilima i vozilima s odgovarajućim propusnicama.

Dodatna prometna ograničenja stupaju na snagu od 17 sati, kada će za promet biti zatvoreni dijelovi Zrinsko-frankopanske ulice, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i dio Ulice Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice. Iznimka vrijedi za vozila Hrvatske vojske, stanare, vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicama.

Parkiranje oko stadiona neće biti moguće

Policija upozorava da se vozila neće moći parkirati u neposrednoj blizini Poljuda ni u široj zoni oko stadiona. Građanima savjetuju da automobile ostave na parkiralištima u drugim dijelovima grada te do stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom.

Prometni redari i policija pojačano će nadzirati nepropisno parkirana vozila, posebno u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mornarice, Ulici Sedam Kaštela i Putu Supavla. Vozila koja budu ispunjavala uvjete za premještanje bit će uklonjena.

Zabranjeni pirotehnika, alkohol i maskiranje

Policija podsjeća da su tijekom sportskih natjecanja zabranjeni unošenje alkohola, droga, pirotehnike, oružja i drugih opasnih predmeta, kao i ulazak u stadion pod utjecajem alkohola.

Zabranjeno je i prikrivanje identiteta maskama ili maramama, unošenje transparenata i obilježja kojima se potiče mržnja ili nasilje, bacanje predmeta u teren te ulazak u dijelove stadiona za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu.

Svi prekršaji bit će sankcionirani sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Policija je također najavila da će prije, tijekom i nakon utakmice snimati područje stadiona i prilazne pravce te pozvala građane da poštuju upute policijskih službenika i redara.