Ako idete na Poljud, ovo morate znati: Od 14 sati kreću blokade, policija šalje važno upozorenje

Danas, u četvrtak 9. srpnja 2026. godine, s početkom u 20 sati na stadionu Poljud Hajduk igra prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke Žiline.

Zbog utakmice i očekivanog većeg broja navijača, Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je informacije vezane uz ulazak na stadion, prometnu regulaciju i sigurnosne mjere.

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Ulazi na stadion bit će otvoreni od 18.30 sati, a navijače se poziva da dođu ranije kako bi na vrijeme prošli kontrolu i zauzeli svoja mjesta.

Prilikom ulaska na stadion potrebno je imati važeću ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom.

Posebna regulacija prometa

Na području oko Poljuda danas će biti uvedena posebna regulacija prometa.

Od 14 sati do završetka osiguranja bit će zatvoren promet u Ulici VIII. mediteranskih igara kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela.

Od 16 sati promet će biti ograničen u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Ograničenja se ne odnose na vozila policije, Hrvatske vojske, stanare, javni gradski prijevoz i vozila s propusnicom.

Policija upozorava da parkiranje neće biti moguće u neposrednoj blizini stadiona niti u široj zoni oko Poljuda. Građanima koji dolaze automobilom savjetuje se da koriste druga parkirališta te do stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom.

Parkiranje

Prometni redari i policijski službenici nadzirat će parkiranje, a vozila koja budu nepropisno parkirana bit će uklonjena ako za to budu ispunjeni uvjeti.

Također, policija podsjeća navijače da je zabranjeno unošenje alkohola, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost.

Zabranjeni su i ulazak u alkoholiziranom stanju, prikrivanje identiteta maskiranjem, isticanje poruka koje potiču mržnju ili nasilje, bacanje predmeta u teren te ulazak u prostore za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu.

Policija će prije, tijekom i nakon utakmice snimati područje stadiona i prilazne pravce, a sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana.

Navijačima se savjetuje da na vrijeme krenu prema Poljudu, budu strpljivi zbog mogućih gužvi i pridržavaju se uputa policijskih službenika.