„AKO HAJDUK BUDE IGRAO KAO PROTIV DINAMA, POBJEĐUJEMO AJAX!” Legenda Bijelih o današnjoj utakmici

Hajduk danas igra sa Ajaxom, prvu utakmicu u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Naravno da naviru i sjećanja hajdučka, pa i uspomene sa Staroga placa.

Pisali smo proteklih dana, kako je upravo s Ajaxom, tadašnjjm prvakom Europe, vezan jedan od najvećih Hajdukovih europskih uspjeha, četfrtfinale Lige prvaka 1995.

Gabrić, Asanović, Štimac, Vulić, Rapaić i ostali, pod vodstvom trofejnog trenera Ivana Katalinića, žarili su i palili te sezone nogometnom Europom.

Sjetili smo se ovih dana i Ivice Mornara, jedinog hajdukovog strijelca pogotka velikom Ajaxu u službenim utakmicama, bilo je to u Ljubljani na stadionu “za Bežigradom” 1993.

Naš Moka, karizmatični napadač, premoderan za to vrijeme.

A nas je Facebook stranica “Hajduk kroz povijest”, podsjetila danas na “Trofej Marjana” 1977.

Hajduk je vodio trener Mićo Duvančić, završilo je 1:0 za bijele, golom Boriše Đorđevića.

Znali su Ajaxu svojedobno zabijati u prijateljskim utakmicama i Boro Primorac, Wilson Džoni, Ivica Šurjak i Šime Luketin.

Ali ovih 1:0 s Trofeja Marjan, ipak ima i neku natjecateljski formu, dodjelivao se ogromni pehar, bilježili su se ti trofeji i na zastavama i naljepnicama, ponosili su se “bijeli” pobjedama na svom prestižnom turniru.

Nazvali smo u belgijski Waterloo, pored Bruxelllesa, gdje je nekad bio stup obrane velikog Anderlechta Luku Peruzovića, nekadašnjeg trenera i odličnog. reprezentativnog centarhalfa bijelih, jednog od najvažnijih igrača Zlatne generacjje Hajduka :

“Pamtim tu pobjedu protiv Ajaxa, doveo ih je Tomislav Ivić, naš veliki trener, koji ih je tada vodio. Bili su tada jedna od najboljih europskih momčadi, ali i mi smo tada bili moćni. Hajduk ima veliku šansu danas pobijediti Ajax, nije to više onaj veliki Ajax, Nizozemci nisu toliko financijski jaki, danas je tako vrijeme, veliki je kapital ušao u sport, nekad je Ajaxova omladinska škola bila dovoljna da se stvori velika momčad za prvaka Europe.

Pogotovo što je Hajduk u jedom zaletu, ovde u Belgiji pratim sve preko televizije, naravno da ću gledat i danas.

Budemo li igrali kao protiv Dinama, siguran sam da pobjeđujemo Ajax.”

Neka bude po Luki…