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„AKO HAJDUK BUDE IGRAO KAO PROTIV DINAMA, POBJEĐUJEMO AJAX!” Legenda Bijelih o današnjoj utakmici

Luka Peruzović iz Belgije se prisjetio 1977. godine, kada je Hajduk na Trofeju Marjana svladao moćni Ajax koji je vodio Tomislav Ivić. Uoči današnjeg europskog okršaja na Poljudu nekadašnji kapetan Bijelih ne skriva optimizam: „Ovo više nije onaj veliki Ajax, a Hajduk je u zaletu!”

Hajduk danas igra sa Ajaxom, prvu utakmicu u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Naravno da naviru i sjećanja hajdučka, pa i uspomene sa Staroga placa.

Pisali smo proteklih dana, kako je upravo s Ajaxom, tadašnjjm prvakom Europe, vezan jedan od najvećih Hajdukovih europskih uspjeha, četfrtfinale Lige prvaka 1995.

Gabrić, Asanović, Štimac, Vulić, Rapaić i ostali, pod vodstvom trofejnog trenera Ivana Katalinića, žarili su i palili te sezone nogometnom Europom.

Sjetili smo se ovih dana i Ivice Mornara, jedinog hajdukovog strijelca pogotka velikom Ajaxu u službenim utakmicama, bilo je to u Ljubljani na stadionu “za Bežigradom” 1993.

Naš Moka, karizmatični napadač, premoderan za to vrijeme.

A nas je Facebook stranica “Hajduk kroz povijest”, podsjetila danas na “Trofej Marjana” 1977.

Hajduk je vodio trener Mićo Duvančić, završilo je 1:0 za bijele, golom Boriše Đorđevića.

Znali su Ajaxu svojedobno zabijati u prijateljskim utakmicama i Boro Primorac, Wilson Džoni, Ivica Šurjak i Šime Luketin.

Ali ovih 1:0 s Trofeja Marjan, ipak ima i neku natjecateljski formu, dodjelivao se ogromni pehar, bilježili su se ti trofeji i na zastavama i naljepnicama, ponosili su se “bijeli” pobjedama na svom prestižnom turniru.

Nazvali smo u belgijski Waterloo, pored Bruxelllesa, gdje je nekad bio stup obrane velikog Anderlechta Luku Peruzovića, nekadašnjeg trenera i odličnog. reprezentativnog centarhalfa bijelih, jednog od najvažnijih igrača Zlatne generacjje Hajduka :

“Pamtim tu pobjedu protiv Ajaxa, doveo ih je Tomislav Ivić, naš veliki trener, koji ih je tada vodio. Bili su tada jedna od najboljih europskih momčadi, ali i mi smo tada bili moćni. Hajduk ima veliku šansu danas pobijediti Ajax, nije to više onaj veliki Ajax, Nizozemci nisu toliko financijski jaki, danas je tako vrijeme, veliki je kapital ušao u sport, nekad je Ajaxova omladinska škola bila dovoljna da se stvori velika momčad za prvaka Europe.

Pogotovo što je Hajduk u jedom zaletu, ovde u Belgiji pratim sve preko televizije, naravno da ću gledat i danas.

Budemo li igrali kao protiv Dinama, siguran sam da pobjeđujemo Ajax.”

Neka bude po Luki…

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