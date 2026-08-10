Ako danas krećete na A1, dobro se pripremite: Na pojedinim dionicama već su kolone i zastoji

Pojačan je promet na hrvatskim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno mogući na dionicama na kojima traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama, izvijestio je HAK u ponedjeljak ujutro.
Posebno je pojačan promet na A1 Zagreb–Split–Dubrovnik, gdje se između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi u kolonama uz povremene zastoje.
Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatni oprez te da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti, kao i da budu strpljivi zbog pojačanog intenziteta prometa.
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