Ako danas idete prema Poljudu, ovo će vas dočekati na cestama

Hajduk danas od 18.30 sati na Poljudu dočekuje Lokomotivu u utakmici 5. kola SuperSport HNL-a. Zbog utakmice policija će pojačano osiguravati područje stadiona, a na pojedinim prometnicama bit će uvedena ograničenja.

Od 14.30 sati pa do završetka osiguranja bit će blokirano raskrižje Ulice VIII. Mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i Hemingwaya. Prolaz će biti omogućen vozilima javnog gradskog prijevoza i vozilima s propusnicom.

Od 15.30 sati ograničenje prometa bit će uvedeno u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske ratne mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Ulicom Put Brodarice.

Tim će pravcima moći prometovati vozila žurnih službi, Hrvatske vojske, stanara, javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom.

Policija će prije utakmice, tijekom njezina odigravanja i nakon završetka snimati događanja na stadionu i prilaznim pravcima.

Posjetitelje se podsjeća da je na sportskom natjecanju zabranjeno unošenje alkohola, droga, pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili izazivanje nereda. Zabranjeno je i unošenje i paljenje pirotehnike, maskiranje lica radi prikrivanja identiteta te isticanje sadržaja kojima se potiče mržnja ili nasilje.

Također nije dopušteno neovlašteno ulaženje u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta na teren te zadržavanje na mjestima za koja osoba nema odgovarajuću ulaznicu ili drugu ispravu.

Iz policije pozivaju građane da poštuju njihove upute i naredbe, kao i upute redarske službe, kako bi utakmica protekla bez incidenata.