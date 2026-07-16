Ako čujete snažnu eksploziju, ne paničarite! Uskoro će piloti krenuti u akciju

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas, 16. srpnja 2026. godine, od 14 do 15 sati provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Kako navode iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH), aktivnosti će se provoditi na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije, na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Zbog probijanja zvučnog zida tijekom letova očekuje se kratkotrajna pojačana buka, zbog čega se građane poziva na razumijevanje.

Iz MORH-a ističu kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova, u skladu s regulativom i pravilima koja uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.