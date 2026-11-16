Ako čekate sunce - načekat ćete se: Moguće obaranje dnevnih rekorda, ušli smo u kišan tjedan

Nakon što je subota u Dalmaciji protekla u znaku pretežno sunčanog vremena i bure, nedjelja, 15. studenoga, donijela je promjenu vremenskih prilika. Nebo se nad većim dijelom regije naoblačilo, a povremeno je padala kiša. Iako temperature zraka nisu bile osobito niske za sredinu studenoga, zbog nedostatka sunca i vlažnijeg vremena dojam je bio bitno drukčiji nego prethodnog dana.

Najviše dnevne temperature zraka uglavnom su se kretale između 9 i 17 Celzijevih stupnjeva, pri čemu je najtoplije bilo na jugu Dalmacije. Istodobno, podaci meteoroloških postaja pokazuju velike razlike između priobalja, otoka, dalmatinskog zaleđa i najviših planinskih područja.

Najtoplije na dubrovačkom području, ponegdje gotovo 18 stupnjeva

Prema podacima mreže meteoroloških postaja, među najvišim izmjerenim temperaturama ističe se Dubrovnik – Gruž sa 17,6°C, dok je u Kuparima na području Župe dubrovačke izmjereno 17,2°C. Na Prevlaci je temperatura dosegnula 17,1°C, a u Bačevu Dolu kod Grude 16,7°C.

Na području Lozice zabilježeno je 16,5°C, na jednoj od dubrovačkih postaja 16,4°C, dok je u Stonu izmjereno 16,3°C. Dubrovačka zračna luka dosegnula je 16,2°C, što potvrđuje da je krajnji jug Hrvatske zadržao relativno visoke dnevne temperature unatoč promjeni vremena.

Na Dinari samo 2,6 stupnjeva, svježe i u Zagori

Sasvim drukčije vrijednosti zabilježene su na višim nadmorskim visinama i u unutrašnjosti Dalmacije. Na Sinjalu, najvišem vrhu Dinare, minimalna temperatura spustila se na svega 2,6°C, što je jedna od najnižih vrijednosti među prikazanim dalmatinskim postajama.

U Studencima je zabilježeno 7,5°C, u Niskom 7,6°C, a u Donjoj Tijarici 7,8°C. Na postaji A1 Radošić, na 256 metara nadmorske visine, izmjereno je 7,9°C, dok je u Vučevici zabilježeno 8,2°C. Na području Koprivna temperatura se spustila na 8,4°C, u Promini na 8,5°C, a u Lovreću na 8,8°C.

Ovi podaci pokazuju da su tijekom dana postojale izražene temperaturne razlike između najviših dijelova dalmatinskog gorja i toplijih priobalnih područja.

Kiša mjestimice obilna: Kostanje i Vrboska prednjače

Promjena vremena donijela je i značajnije količine oborina, osobito na pojedinim dijelovima srednje Dalmacije i otoka. Prema dostupnim mjerenjima u posljednja 24 sata, najviše kiše palo je u Kostanju kod Omiša, 34,8 litara po četvornome metru, a gotovo jednaka količina izmjerena je u Vrboskoj na Hvaru, čak 34,6 litara.

Na korčulanskom području, na postaji Vela Luka – Gabrica, izmjereno je 31,5 litara, dok je u Zadvarju zabilježeno 29,4 litre po četvornome metru. Slijede Blato na Cetini, na postaji Bartulovići, i Ston s po 28,2 litre, te Staševica s 26,8 litara.

Na drugoj postaji u Zadvarju, u Gospodarskoj zoni, zabilježeno je 25,9 litara, dok je na Hvaru, u Dolu kod Svete Ane, palo 24,1 litra. Vela Luka na drugoj postaji mjerila je 23,8 litara, a Vrgorac 23,1 litru po četvornome metru.

Više od 20 litara izmjereno je i u Starom Gradu na Hvaru, gdje je jedna postaja zabilježila 21,4 litre, a druga 20,3 litre. Jednaku količinu od 20,3 litre izmjerile su postaje Kovačići i Tugare.

Zamjetne količine oborina zabilježene su i u Cisti Velikoj (19,6 litara), Komiži na Visu (19,1 litra) te Potomju na Pelješcu (18,6 litara). U Studencima je u istom razdoblju izmjereno 17,6 litara po četvornome metru.

Promjenjivo i relativno toplo

Novi tjedan donosi nastavak vrlo nestabilnih vremenskih prilika. Veći dio dana puhat će jugo i bit će natprosječno toplo. Prvi tragovi povrata temperature zraka u normalu dogodit će se za vikend, osobito u nedjelju.

Ponovno se očekuju obilnije oborine, čini se da će u dijelovima Dalmatinske zagore sljedećih sedam dana lokalno pasti stotinjak litara kiše po kvadratnom metru. Najmanje će biti na vanjskim otocima i nad otvorenim morem.

Ponedjeljak će biti promjenjiv. Povremeno će biti kiše, ali i pljuskova s grmljavinom. Lokalno će pasti preko 30 litara oborine po kvadratnom metru. Ujutro će puhati umjereno jugo, na moru s pojačanim udarima. Popodne vjetar u okretanju na umjerenu tramontanu. Jutarnje temperature zraka više od prosjeka za dio godine, većinom od 4°C ponegdje u kotlinama Dalmatinske zagore do 13°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C.

Utorak donosi nešto stabilnije vrijeme pa će veći dio dana biti promjenjivo oblačan i suh. Uglavnom navečer mjestimice na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana slaba kiša. Nakon tihe noći danju će jačati jugo, najjače će biti navečer kada su na moru mogući vrlo jaki udari. Bit će još toplije, najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Srijeda donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, ali se veće količine oborina ne očekuju. Ujutro će puhati umjereno do pojačano jugo, slabit će u drugom dijelu dana i okretati na zapadne smjerove. Još toplije, najviše dnevne temperature zraka od 17 do 22°C. Ponegdje je moguće obaranje dnevnih temperaturnih rekorda.

Četvrtak donosi nastavak promjenjivog vremena. Iako će biti sunčanih razdoblja te duljih suhih razdoblja, i dalje će povremeno biti kiše ili prolaznih pljuskova s grmljavinom, ponegdje i obilnijih. Prijepodne slab vjetar, popodne prolazno okretanje na jugo. Bit će vrlo toplo za dio godine s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 17 do 23°C.

Petak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Neznatno svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 16 do 21°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, subota donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će biti dužih suhih razdoblja, i dalje će povremeno biti kiše i pljuskova. Okrenut će na buru i tramontanu. Svježije, najviše dnevne temperature od 13 do 19°C.

U nedjelju djelomično sunčano i suho. Bure će osobito biti u prvom dijelu dana. Hladnije, najviše dnevne temperature od 11 do 16°C.