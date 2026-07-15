Akcija USKOK-a u Splitu, traju uhićenja. Evo tko je na meti

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, priopćio je USKOK. Provodi ih PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, na meti kolega i USKOK-a našao se jedan policijski službenik.