AKCIJA SPAŠAVANJA KOD BIŠEVA Brodica se nasukala na hrid: Otkazao motor, a vatrogasci spriječili potonuće

Devet vatrogasaca DVD-a Komiža sudjelovalo je u petak poslijepodne u zahtjevnoj akciji spašavanja brodice kod otoka Biševa. Nakon nasukavanja na hrid i oštećenja trupa, u brodicu je počelo prodirati more, a tijekom pokušaja dolaska do sigurnije uvale otkazao joj je i glavni motor.

Kako su izvijestili iz DVD-a Komiža, dojavu o prodoru mora zaprimili su 6. studenoga u 15:48 sati.

Brodica se prethodno nasukala na hrid Baba, nedaleko od uvale Trešjavac, pri čemu je oštećen trup. Kako bi spriječio potonuće, voditelj brodice odlučio je krenuti prema uvali Porat.

Međutim, neposredno prije ulaska u uvalu, zbog prodora mora otkazao je glavni motor. Zahvaljujući pomoćnom motoru uspio je doploviti do Porata, gdje je brodicu nasukao na plažu.

Vatrogasci ispumpavali more i tijekom tegljenja

Samo sedam minuta nakon zaprimanja dojave, u 15:55 sati, na intervenciju je krenulo devet vatrogasaca DVD-a Komiža s tri plovila i dva vozila.

Po dolasku u uvalu Porat zatekli su brodicu nasukanu na plaži i djelomično ispunjenu morem. Odmah su započeli s ispumpavanjem, nakon čega su brodicu odsukali s plaže i postavili uz bok svojeg plovila.

Uslijedilo je tegljenje prema Komiži, no posao time nije bio završen. Vatrogasci su tijekom cijelog povratka nastavili ispumpavati more iz oštećene brodice kako bi spriječili njezino potonuće.

Po dolasku u Komižu dočekala ih je prethodno organizirana autodizalica, kojom je brodica u 19:30 sati sigurno podignuta iz mora.

Intervencija je završena u 19:35 sati, nakon čega su se vatrogasci vratili u svoju postrojbu.

U akciji je ukupno sudjelovalo devet pripadnika DVD-a Komiža s tri plovila i dva vozila, izvijestili su komiški vatrogasci.