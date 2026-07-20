Akcija protiv bučnih motocikala u Makarskoj: Čak 16 vozača kažnjeno zbog uklonjenog DB killera

Policijski službenici nastavili su s pojačanim nadzorom vozača motocikala i mopeda, a tijekom protekle noći akcija je provedena na području Makarske. Kao i prethodne noći u Splitu, utvrđen je veći broj prekršaja – ukupno 105, od kojih se čak 70 odnosilo na vozače motocikala i mopeda.Tijekom nadzora u prometu je zatečeno 29 tehnički neispravnih vozila, a na izvanredni tehnički pregled upućeno je 21 vozilo, među kojima 18 motocikala. Nakon pregleda utvrđeno je da je tehnička neispravnost postojala na 18 vozila.

Posebnu pozornost policija je usmjerila na nedopuštene preinake ispušnih sustava. Tijekom nadzora i izvanrednih tehničkih pregleda utvrđeno je ukupno 16 slučajeva uklanjanja DB killera, odnosno prigušivača buke.

Policija upozorava kako se motocikli s uklonjenim DB killerom, zbog povećane razine buke, upućuju na izvanredni tehnički pregled. Ako se utvrdi da je uklanjanje prigušivača jedini nedostatak, vozaču prijeti novčana kazna od 130 do 260 eura.

U slučaju da se, uz uklonjeni DB killer, utvrdi još najmanje jedan tehnički nedostatak, vozilo se smatra tehnički neispravnim s opasnim nedostatkom, a kazna za vozača iznosi od 260 do 660 eura.

Trošak izvanrednog tehničkog pregleda za motocikl iznosi 17,74 eura, dok je za osobni automobil 29,20 eura. Ako vozilo ima važeću registraciju i ponovni pregled se obavi u roku od 15 dana na istoj stanici, dodatni pregled se ne naplaćuje.

Iz policije ističu kako tehnička ispravnost vozila nije samo zakonska obveza, već jedan od ključnih elemenata sigurnosti u prometu. Neovlaštene preinake, poput uklanjanja DB killera, osim što stvaraju prekomjernu buku, mogu ukazivati i na druge nedostatke koji ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.