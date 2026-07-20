Akcija protiv bučnih motocikala u Makarskoj: Čak 16 vozača kažnjeno zbog uklonjenog DB killera

Posebnu pozornost policija je usmjerila na nedopuštene preinake ispušnih sustava. Tijekom nadzora i izvanrednih tehničkih pregleda utvrđeno je ukupno 16 slučajeva uklanjanja DB killera, odnosno prigušivača buke.
Policija upozorava kako se motocikli s uklonjenim DB killerom, zbog povećane razine buke, upućuju na izvanredni tehnički pregled. Ako se utvrdi da je uklanjanje prigušivača jedini nedostatak, vozaču prijeti novčana kazna od 130 do 260 eura.
U slučaju da se, uz uklonjeni DB killer, utvrdi još najmanje jedan tehnički nedostatak, vozilo se smatra tehnički neispravnim s opasnim nedostatkom, a kazna za vozača iznosi od 260 do 660 eura.
Trošak izvanrednog tehničkog pregleda za motocikl iznosi 17,74 eura, dok je za osobni automobil 29,20 eura. Ako vozilo ima važeću registraciju i ponovni pregled se obavi u roku od 15 dana na istoj stanici, dodatni pregled se ne naplaćuje.
Iz policije ističu kako tehnička ispravnost vozila nije samo zakonska obveza, već jedan od ključnih elemenata sigurnosti u prometu. Neovlaštene preinake, poput uklanjanja DB killera, osim što stvaraju prekomjernu buku, mogu ukazivati i na druge nedostatke koji ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.