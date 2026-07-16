Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa provedena u riječkom akvatoriju

U koordiniranoj akciji sudjelovala su 22 službenika riječke Kapetanije i pripadajućih ispostava sa 4 brodice, kojima su preplovili 172 nautičke milje riječkog akvatorija za vrijeme provedbe aktivnosti pojačanog nadzora pomorskog prometa.

Današnja akcija koordinirana je uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su upućivane informacije u realnom vremenu o uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima.

U okviru akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa riječkim akvatorijem izvršen je 81 inspekcijski pregled, kojim je utvrđeno 13 povreda propisa u domeni sigurnosti plovidbe.

Sudionicima u pomorskom prometu, kojima su utvrđeni prekršaji izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.563,00 eura.

Prilikom provedbe akcije poseban naglasak stavljen je na kontrolu i nadzor nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete i ostalim sudionicima u pomorskom prometu, temeljem Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Akcije pojačanog nadzora pomorskog prometa u hrvatskom dijelu Jadrana demonstracija su operativne spremnosti i učinkovitosti sustava sigurnosti plovidbe u resornom djelokrugu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a provedba akcija pojačanih nadzora sigurnosti plovidbe nastavit će se u području nadležnosti svih osam lučkih kapetanija, tijekom trajanja razdoblja pojačanog pomorskog i nautičarskog prometa.