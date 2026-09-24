Akcija darivanja krvi na Lokvama: Splićani, darujte svoju „zlatnu kap“

Akcija će se održati u subotu, 26. rujna 2026. godine, od 9 do 13 sati, u prostorijama Gradskog kotara Lokve, na adresi Šižgorićeva 5 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu akciji i svojim plemenitim činom pomognu u osiguravanju potrebnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente KBC-a Split.

– Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap – poručuju organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje ispunjavaju uvjete za darivanje.