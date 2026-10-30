Ajme, ajme, ajme: Probala sam sladoled od skoro 10 eura u centru Splita i sad sam u problemu

Mili moji, planet je takav kakav je, grad je takav kakav je - pa sam svoj cinizam i prezir prema svemu na modernom svijetu odlučila usmjeriti na sasvim običan sladoled i tekst o običnom precjenjenom sladoledu.

I gadno se prevarila.

Bila sam uvjerena da ću u Marmontovoj ulici, gdje već mjesecima promatram kako narod kupuje sladoled od 4 ili pet eura po kuglici, dobiti inspiraciju za tekst u kojemu pljujem i sladoled i vlasnika sladoleda i osobu koja im je iznajmila prostor i radnike i influencere koji ih reklamiraju...

Završilo je tako da sam tamo svako malo i da mi za sladoled treba - deset eura. I da se zbog toga uopće ne bunim.

Aroma Gelato je najbolje gastronomsko iskustvo ove godine i molim Gospu Sinjsku da se njihovo poslovanje stabilno održi ostatak mog gorkog života.

Ovo nije plaćena reklama: Bijela čokolada i kikiriki maslac su brutalni

Da ne duljim - trebate probati taj sladoled i sve obične i neobične okuse koje oni nude. Dvije kuglice koštaju od osam do deset eura. Može se proći i s jednom, naravno, ali - odrasle smo osobe.

Ja sam počela s bijelom čokoladom. Brutalna. Bogata, raskošna, savršeno kremasta, bez one agresivne slatkoće koja često uništi sladolede od bijele čokolade.

Zatim kikiriki maslac. Još jedan pogodak. Pun, intenzivan, s prepoznatljivom orašastom notom. Jedan od onih okusa zbog kojih čovjek prestane razgovarati jer ima pametnijeg posla.

Tu sam već shvatila da sam napravila ozbiljnu pogrešku. Otkrila sam nešto što obožavam, a što je potpuno nespojivo s razumnim upravljanjem osobnim financijama.

Ovo nije plaćena reklama: Tamna čokolada je fantastična, slana karamela božanstvena

Tamna čokolada? Fantastična. Intenzivna, bogata i čokoladna, bez nepotrebne gorčine i bez pet kila šećera.

A onda slana karamela. Božanstvena. Savršena ravnoteža slatkog i slanog, upravo onakva kakvu od tog okusa očekujete, a rijetko dobijete. Točno onako kako je u vašoj zamisli

Nakon četiri isprobana okusa više nisam imala nikakvih argumenata protiv Arome. Osim cijene, naravno.

Što se krije iza tako skupog sladoleda?

Aroma je brend specijaliziran za premium gelato, iza kojeg stoje Tjaša Nikolovski Ogrizek i Primož Ogrizek. Proizvodnja se odvija u Ogulinu, a proizvođač ističe korištenje kvalitetnih sirovina, među kojima su sicilijanske pistacije, pijemontski lješnjaci i vanilija s Madagaskara.

Naravno, skupi sastojci sami po sebi ne jamče dobar proizvod. Ali nakon četiri okusa mogu reći da je moje iskustvo bilo izvanredno.

Ovo nije plaćena reklama: Iza skupih kuglica krije se ozbiljna proizvodnja

Iza Arome, međutim, stoji mnogo ozbiljnija priča nego što biste na prvi pogled pomislili. Brend su 2013. godine pokrenuli slovenski poduzetnici Tjaša Nikolovski Ogrizek i Primož Ogrizek, a danas se njihov gelato proizvodi u Ogulinu, u pogonu otvorenom 2023. godine. Riječ je o prostoru površine približno 4.500 četvornih metara, s proizvodnim kapacitetom do 15 tona gelata dnevno. Dakle, iza onih nekoliko kuglica koje nestanu za pet minuta krije se poprilično ozbiljna industrija užitka.

Posebno je zanimljiv njihov pristup sastojcima. Prema navodima proizvođača, pistacije nabavljaju sa Sicilije, lješnjake iz talijanskog Pijemonta, vaniliju s Madagaskara, a mango čak iz Indije. Pojedine smjese prolaze i višesatno dozrijevanje prije završne obrade. Sve to zvuči prilično impresivno, premda, budimo realni, prosječnog kupca mnogo više zanima što će osjetiti na jeziku nego odakle je stigao lješnjak.

Tu dolazimo do još jedne važne stvari. Gelato nije sasvim isto što i klasični industrijski sladoled. U pravilu sadrži manje zraka, ima gušću i kremastiju teksturu te se poslužuje na nešto višoj temperaturi, zbog čega okusi mogu biti izraženiji. Naravno, to ne znači da je svaki gelato automatski gastronomsko remek-djelo niti da svaki zaslužuje astronomsku cijenu.

Aroma se pritom iz male poduzetničke priče razvila u lanac koji je već sredinom 2024. godine imao 54 gelaterije diljem Hrvatske. Širenje je nastavljeno i poslije, a očito je da postoji publika spremna izdvojiti znatno više novca za sladoled nego što smo donedavno smatrali normalnim.

I sada dolazimo do moje omiljene ironije. Sve te priče o sicilijanskim pistacijama, madagaskarskoj vaniliji, proizvodnim pogonima i posebnim recepturama bile bi mi potpuno nevažne da sam nakon prve žličice pomislila kako sam bacila novac. Nikakva marketinška priča ne može spasiti loš sladoled, pogotovo kada ga plaćate gotovo deset eura.

Ali ovdje se dogodilo upravo suprotno. Došla sam uvjerena da ću napokon pronaći argument protiv tih suludih cijena, a otišla razmišljajući koji ću okus probati sljedeći. I to je, bojim se, najbolja moguća reklama koju Aroma može dobiti. Potpuno neplaćena, naravno. I financirana isključivo mojim novčanikom.

Ponavljam, ovo nije plaćena reklama

Budimo realni, deset eura za dvije kuglice sladoleda ozbiljan je izdatak. Za mnoge ljude i potpuno neopravdan. Neću vas uvjeravati da je to razumna svakodnevna potrošnja.

Ali mogu priznati nešto što nisam očekivala: meni Aroma zaista vrijedi tih novaca.

Bijela čokolada brutalna, kikiriki maslac brutalan, tamna čokolada fantastična, slana karamela božanstvena. Nijedan okus nije me razočarao.

I sada imam problem. Prije sam sasvim normalno i svaki dan prolazila pokraj Arome i mislila si kako su glupi ljudi koji daju taj novac za sladoled. Sada znam da nisu glupi. Sad mi treba deset eura dnevno za sladoled.