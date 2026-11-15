Ajaxovi huligani navodno tražili Torcidu u Hamburgu

Prijateljska utakmica HSV-a i Hajduka u Hamburgu, odigrana u nedjelju povodom povratka Marija Vuškovića na nogometne terene, završila je rezultatom 1:1, no osim nogometnog spektakla pozornost su privukle i informacije o mogućem novom navijačkom incidentu. Prema tvrdnjama koje su se pojavile na društvenim mrežama, skupina navijača nizozemskog Ajaxa navodno je u Hamburgu tražila pripadnike splitske Torcide.

Informaciju je objavio poznati navijački portal Hooligans.cz, koji prati događanja na europskoj ultras sceni. Prema njihovim navodima, manja skupina Ajaxovih navijača pojavila se u okolici Volksparkstadiona, a navodno su tražili pripadnike Torcide i unutar sektora namijenjenog gostujućim navijačima.

Međutim, sudeći prema brojnim komentarima ispod objave, moguće je da je riječ o lažnoj informaciji.

Objavljena fotografija šalova i ulaznica

Uz navedene tvrdnje Hooligans.cz objavio je i fotografiju na kojoj se mogu vidjeti tri navijačka šala, među kojima su i obilježja Hajduka i Torcide, kao i ulaznice za utakmicu.

Prema informacijama koje prate objavu, šalovi su navodno oduzeti pripadnicima splitske navijačke skupine. Ipak, zasad nema službene potvrde da je došlo do fizičkog sukoba, kao ni potvrđenih informacija o eventualnim ozlijeđenima ili policijskoj intervenciji povezanoj s ovim događajem. No, sudeći prema komentarima, brojni navijači Hajduka našalili su se da je ekipa kupila šalove u fan shopu samo kako bi se fotografirala pokraj njih.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Spravce hooligans (@hooliganscz_official)

Nastavak napetosti nakon događaja u Splitu?

Ovi navodi pojavili su se samo mjesec dana nakon navijačkih incidenata u Splitu, uoči europskog ogleda Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Tada su zabilježene ozbiljne napetosti između pripadnika dviju navijačkih skupina, a policija je intervenirala zbog više incidenata. Posebno je odjeknulo okupljanje velikog broja navijača na splitskoj Rivi, gdje je policija spriječila mogući masovni sukob. Zbog tih događaja odnosi između dijela navijača Hajduka i Ajaxa ostali su napeti, pa su informacije iz Hamburga izazvale dodatnu pozornost.

Nogometni spektakl u sjeni novih navijačkih tvrdnji

Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju gostovao kod HSV-a u prijateljskoj utakmici posvećenoj povratku Marija Vuškovića nakon četverogodišnje suspenzije. Susret je završio rezultatom 1:1, a veliki broj Hajdukovih navijača stigao je u Hamburg podržati splitskog nogometaša.