Ajax poslao ozbiljno upozorenje navijačima pred dolazak na Poljud: "Ne nosite obilježja kluba, s djecom ne putujte u Split"

Nizozemski velikan Ajax objavio je ozbiljno sigurnosno upozorenje svojim navijačima uoči gostovanja kod Hajduka u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Iz Amsterdama svojim pristalicama savjetuju da u Splitu ne nose obilježja Ajaxa, izbjegavaju pojedine dijelove grada i ne kreću se u prepoznatljivim skupinama. Posebno su naglasili kako ne preporučuju putovanje s djecom.

"Ne nosite Ajaxovu odjeću ni šalove"

Ajax u službenoj obavijesti navodi kako postoje sigurnosni rizici za njihove navijače koji planiraju dolazak u Split.

Klub upozorava da navijači Hajduka pripadaju izrazito fanatičnoj navijačkoj sceni te da bi vidljiva obilježja Ajaxa ili prepoznatljive skupine gostujućih navijača mogle izazvati neželjene reakcije. Zbog toga svojim navijačima preporučuju da po gradu ne nose Ajaxove dresove, šalove niti druga navijačka obilježja. Također ih pozivaju da izbjegavaju okupljanje u većim, lako prepoznatljivim skupinama, posebno u centru grada, oko mjesta noćnih izlazaka i na lokacijama na kojima se okupljaju domaći navijači. Ajax je u upozorenju posebno naveo područje Varoša.

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Ajax posebno upozorio roditelje

Najozbiljniji dio obavijesti odnosi se na dolazak obitelji. "Putovanje s djecom snažno se ne preporučuje", poručuje nizozemski klub, navodeći sigurnosne rizike i mogućnost neočekivanih sukoba kao razloge zbog kojih ovo gostovanje smatra manje prikladnim za djecu.

Ajax upozorava i da bi dolazak pojedinaca ili manjih skupina gostujućih navijača do Poljuda mogao predstavljati sigurnosni rizik. Zbog toga se, u suradnji s lokalnim vlastima, razmatra organiziranje posebne navijačke zone ili službenog mjesta okupljanja s kojeg bi navijači Ajaxa organiziranim prijevozom bili odvedeni do stadiona i nakon utakmice vraćeni s Poljuda. Konačni detalji trebali bi biti objavljeni naknadno. Za gostovanje na Poljudu navijačima Ajaxa osigurano je 1.675 ulaznica, a cijena jedne iznosi 22,50 eura. Prodaja gostujućih ulaznica počinje u ponedjeljak, 28. rujna.

Kada igraju Hajduk i Ajax?

Podsjetimo, spektakularni ogled Hajduka i Ajaxa igra se u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu, a početak utakmice zakazan je za 18:45 sati. Riječ je o prvom susretu Hajduka u ligaškoj fazi Konferencijske lige ove sezone.

Bijeli će nakon Ajaxa gostovati kod Thuna i Lincoln Red Impsa, potom na Poljudu dočekati Sint-Truidense i Nordsjælland, dok će ligašku fazu zaključiti gostovanjem kod Midtjyllanda.