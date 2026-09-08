AI mijenja pravila igre, a što sada djeca uče u programiranju? Digitalna Dalmacija otvorila prijave za novi EDIT

Umjetna inteligencija posljednje je dvije godine postala dostupna gotovo svima. Odrasli ubrzano uče kako koristiti nove AI alate u poslu i svakodnevnom životu, no jedno se pitanje postavlja puno rjeđe. Što u svijetu umjetne inteligencije trebaju učiti djeca?

Netko tko je prije pet godina učio da je programiranje vještina budućnosti danas gleda kako AI u nekoliko sekundi ispisuje stotine redaka koda. Ako tehnologija može odraditi dio posla koji smo donedavno smatrali ključnom programerskom vještinom, mijenja se i ono čemu djecu trebamo učiti.

Upravo od tog pitanja kreće jubilarna deseta generacija EDIT-a, županijskog programa koji organiziraju Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija, u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Splitu.

Novi koncept EDIT-a nastavnicima je predstavio prof. dr. sc. Saša Mladenović s PMF-a u Splitu, dugogodišnji koordinator programa za osnovne škole. Među nastavnicima koji će program nove generacije provoditi u školama ima i onih koji su uz EDIT od samog početka, još od 2017. godine.

Programiranje ostaje, ali više nije samo sebi cilj. Učenici će učiti kako prepoznati problem, istražiti ga, razumjeti kome je rješenje potrebno i tek onda posegnuti za programiranjem i umjetnom inteligencijom kao alatima kojima će svoju ideju pretvoriti u nešto konkretno.

Deseta generacija donosi najveću promjenu dosad

EDIT CodeSchool od 2017. godine djecu diljem Splitsko-dalmatinske županije uvodi u svijet programiranja, izrade mrežnih stranica i aplikacija. Kroz program je do sada prošlo više od 3.500 učenika, a svake ga godine upisuje više od 400 djece.

Od početka ga prati ideja „znanje dostupno svima“, odnosno ideja da priliku za kvalitetno tehnološko obrazovanje trebaju imati djeca bez obzira na to odrastaju li u Splitu, na otoku, uz obalu ili u Zagori.

Deseta generacija stiže u trenutku kada se tehnološki svijet bitno promijenio. Dosadašnje generacije učile su sintaksu, pisale kod redak po redak i gradile svoje prve mrežne stranice i aplikacije. Danas umjetna inteligencija može generirati kod, pronaći pogrešku ili pomoći u izradi aplikacije.

Zato se mijenja i fokus programa za osnovnoškolce.

Kako stoji u konceptu novog pristupa, djeca više ne trebaju učiti pisati svaki redak koda. Trebaju naučiti osmisliti sustav koji rješava probleme.

Programiranje, dakle, ne nestaje. Učenici ga koriste kao dio puno šireg procesa u kojem prvo moraju razumjeti što žele napraviti, za koga i zašto.

Što će dijete konkretno raditi?

Novi pristup zove se EDIT Quest i namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Umjesto klasičnog zadatka iz udžbenika, učenici će raditi u malim razvojnim timovima. Dobit će stvarni problem ili izazov iz Splitsko-dalmatinske županije, upoznati korisnika, istražiti problem i osmisliti digitalno rješenje.

Tek tada dolaze programiranje i umjetna inteligencija.

Učenici će tako tijekom programa proći put od istraživanja i razgovora s ljudima do izrade prototipa, njegova testiranja i predstavljanja onoga što su napravili.

Prethodno znanje programiranja nije potrebno.

Mentor pritom učenicima neće dati gotovo rješenje, nego će ih pitanjima voditi kroz proces kako bi do njega došli sami.

EDIT Quest počinje posebnom misijom

Promjena će biti vidljiva već na prvom susretu. Umjesto da odmah sjednu za računalo, razvojni timovi dobivaju svoju misiju i materijale koji ih vode kroz prvi izazov.

Ideja je jednostavna. Prije nego što počnu graditi digitalno rješenje, učenici moraju razumjeti stvarnog čovjeka i stvarni problem koji pokušavaju riješiti.

Trebaju istraživati, razgovarati, uspoređivati ideje i zajedno odlučiti kojim će putem krenuti. Programiranje i AI uključuju tek kada znaju što žele napraviti.

Upravo je to jedna od glavnih promjena novog pristupa. Umjetna inteligencija više nije nešto što učenik koristi kako bi što brže došao do gotovog odgovora. Mora znati zašto je koristi i što želi postići.

Stvarni problemi, stvarni ljudi iz Splitsko-dalmatinske županije

Posebnost EDIT Questa jest i u tome što zadaci nisu zamišljeni kao apstraktne vježbe.

Polazište su stvarni problemi i stvarni korisnici iz Splitsko-dalmatinske županije.

To znači da učenici neće sve odgovore pronaći pretraživanjem interneta. Morat će upoznati problem, istražiti vlastitu sredinu, razgovarati s ljudima i prikupiti informacije koje su im potrebne kako bi osmislili rješenje. Tako mjesto u kojem dijete živi postaje dio nastave, bilo da je riječ o Splitu, otoku, obali ili Zagori.

Na kraju učenik ne bi trebao znati samo pokazati što je napravio, nego i objasniti kome njegovo rješenje služi, koji problem rješava i gdje mu je u tome pomogla umjetna inteligencija.

A što je sa srednjoškolcima?

Promjena se ne provodi na isti način za sve uzraste.

Dok učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole ulaze u novi EDIT Quest, za srednjoškolce EDIT CodeSchool ove godine nastavlja s programiranjem kroz osnovni, srednji i napredni tečaj JavaScripta, ovisno o njihovu predznanju.

Učenici bez predznanja mogu krenuti od osnova, a oni koji već programiraju nastaviti na višim razinama. Nakon naprednog tečaja svoj put mogu nastaviti i na fakultetu kroz EDIT Junior Dev.

Time EDIT zadržava ono na čemu je izgrađen, ali osnovnoškolcima otvara drukčiji ulaz u tehnologiju, prilagođen vremenu u kojem odrastaju.

Prijave otvorene do 28. rujna

Prijave za jubilarnu desetu generaciju EDIT-a otvorene su od 7. do 28. rujna. Program je potpuno besplatan, a prethodno znanje programiranja nije potrebno.

Učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole EDIT Quest mogu pohađati u svojoj školi ili u organiziranoj grupi na PMF-u u Splitu, dok srednjoškolci EDIT CodeSchool mogu pohađati u svojoj školi, na FESB-u ili u Županijskom tehnološkom hubu Digitalne Dalmacije.

Prilikom prijave učenici odabiru odgovarajuću lokaciju i grupu, a sve informacije o programu, dostupnim lokacijama i prijavama nalaze se na službenoj stranici EDIT-a: digitalnadalmacija.hr/edit