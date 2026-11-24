Hrvatska udruga posrednika nekretninama (HUPN) podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti sedam odredbi novog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici upozoravaju da pojedine zakonske odredbe ozbiljno ograničavaju poduzetničku slobodu, zadiru u pravo na slobodno ugovaranje, dovode u pitanje pretpostavku nedužnosti te nameću nerazmjerne administrativne obveze i visoke novčane kazne.

Prijedlog je podnesen 23. studenoga 2026. godine, a odnosi se na zakon koji je na snazi od 7. srpnja ove godine. Udruga naglašava da ne osporava zakon u cijelosti niti se protivi strožem nadzoru tržišta nekretnina, nego traži ukidanje sedam odredbi koje smatra protivnima Ustavu.

Prijedlog je u ime udruge izradio i podnio odvjetnik Andrej Ležaić, u suradnji s Odborom za pravna pitanja HUPN-a, na temelju ustavnopravnog mišljenja profesora Mate Palića.

"Ovo nije zaštita građana, nego udar na jednu struku"

Iz HUPN-a poručuju da podržavaju transparentnost poslovanja, stručnost agenata i zaštitu klijenata, ali smatraju da su pojedina ograničenja otišla predaleko.

„Ne tražimo manje pravila, nego pravila koja imaju smisla. Transparentnost, stručnost i zaštitu klijenata podržavamo. Ali Zakon koji posredniku uzima pola zarađene naknade, gasi tvrtku zbog postupka u kojem nitko nije osuđen i kažnjava propust u slanju papira koji država već ima – to nije zaštita građana, nego udar na jednu struku”, izjavila je Marina Loboja, zamjenica predsjednika HUPN-a.

Udruga smatra da zakonodavac nije dovoljno obrazložio nužnost i razmjernost spornih mjera, osobito ograničenja posredničkih naknada.

Provizije pod povećalom: Posrednici tvrde da im zakon ograničava zaradu

Jedna od najspornijih odredbi odnosi se na visinu provizije koju agencije mogu naplatiti prilikom prodaje nekretnina.

Prema tumačenju HUPN-a, kada posrednik za istu nekretninu ima ugovor i s prodavateljem i s kupcem, ukupna naknada koju naplati od obiju strana ne smije premašiti najviši iznos iz njegova cjenika. Ako naknadu plaća samo jedna strana, posrednik joj smije naplatiti najviše polovicu iznosa iz cjenika.

Udruga smatra da takvo rješenje ograničava slobodu ugovaranja i dovodi posrednike u nepovoljniji položaj u odnosu na druge djelatnosti.

Posebno problematičnim smatraju to što, prema njihovim navodima, u obrazloženju zakona nije objašnjeno zašto je odabrano upravo ograničenje od 50 posto.

U HUPN-u tvrde i da je ograničenje imalo neželjene posljedice. Prema navodima iz njihova prijedloga, pojedini posrednici nakon stupanja zakona na snagu povećali su iznose u svojim cjenicima kako bi ublažili učinak novih pravila.

Upozoravaju i na pravnu nejasnoću u slučajevima kada su ugovori s kupcem i prodavateljem sklopljeni u različitim razdobljima, a u međuvremenu je promijenjen cjenik agencije.

Agencija može izgubiti dozvolu i bez pravomoćne presude

Druga važna primjedba odnosi se na zakonski uvjet takozvanog dobrog ugleda.

Prema navodima udruge, odobrenje za rad može se izgubiti već zbog vođenja kaznenog postupka protiv posrednika ili određenih osoba povezanih s agencijom, uključujući zakonske zastupnike, osnivače i stvarne vlasnike.

Pritom pravomoćna osuđujuća presuda nije nužna.

HUPN smatra da takvo rješenje otvara ozbiljna pitanja u pogledu ustavnog načela pretpostavke nedužnosti.

Kao primjer navode situaciju u kojoj bi se protiv suvlasnika agencije vodio kazneni postupak zbog navodnog propusta u poslovanju druge tvrtke, a posljedice bi mogla snositi cijela agencija, uključujući zaposlenike koji s postupkom nemaju nikakve veze.

Udruga upozorava da eventualna kasnija oslobađajuća presuda ne može automatski nadoknaditi izgubljene klijente, radna mjesta i poslovne prilike.

Naglašavaju da ne osporavaju mogućnost gubitka odobrenja nakon pravomoćne osude, nego automatske posljedice koje mogu nastupiti prije konačne sudske odluke.

Obvezno puno radno vrijeme za agenta također je sporno

Među osporenim odredbama nalazi se i uvjet prema kojem agencija ili obrt mora imati najmanje jednog kvalificiranog agenta zaposlenog na puno radno vrijeme.

Udruga smatra da se time neopravdano ograničava poslovanje manjih agencija i obrtnika.

Primjerice, agencija koja zapošljava dva kvalificirana agenta na pola radnog vremena, odnosno ukupno 40 sati tjedno, prema takvom pravilu ne ispunjava zakonski uvjet.

HUPN upozorava da takvo ograničenje posebno pogađa osobe koje zbog zdravstvenih razloga ili invaliditeta ne mogu raditi puno radno vrijeme.

U prijedlogu se pozivaju i na europsku regulativu te tvrde da takav uvjet nije propisan u drugim državama članicama Europske unije.

Brisanje iz registra zbog nedostavljene potvrde

Posrednici osporavaju i odredbu prema kojoj agencija može izgubiti odobrenje za rad ako jednom godišnje Hrvatskoj gospodarskoj komori ne dostavi elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenom agentu.

HUPN smatra da je riječ o nerazmjernoj sankciji jer se jednako tretiraju agencije koje više nemaju zaposlenog kvalificiranog agenta i one koje ga uredno zapošljavaju, ali su propustile dostaviti traženu potvrdu.

Udruga ističe da se podaci o zaposlenju već nalaze u službenim državnim evidencijama te da bi ih nadležna tijela mogla pribaviti službenim putem.

Sporne i evidencije osobnih podataka

Poseban dio prijedloga odnosi se na obvezu vođenja evidencije o posredničkim ugovorima čak i kada do kupoprodaje nekretnine nije došlo.

Prema navodima HUPN-a, agencije moraju čuvati podatke o nalogodavcu, nekretnini, naknadi i troškovima, pri čemu nije jasno određen rok njihova čuvanja.

Udruga smatra da takvo rješenje otvara pitanja zaštite privatnosti i usklađenosti s pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka, poznate kao GDPR.

Za propuste u vođenju evidencije predviđene su kazne od 3.000 do 6.000 eura.

Posrednici se protive i obvezi otkrivanja provizije druge strane

HUPN osporava i pravilo prema kojem posrednik prije sklapanja ugovora mora pisano upoznati obje ugovorne strane s visinom pojedinačnih naknada koje plaćaju.

Smatraju da je cijena dogovorena s jednim klijentom poslovni podatak koji ne bi trebalo automatski otkrivati drugoj strani.

Upozoravaju i na moguće nejasnoće kada se ugovori s kupcem i prodavateljem sklapaju u različito vrijeme ili se ugovorena naknada naknadno mijenja.

Prema stajalištu udruge, država može nadzirati zakonitost naplate uvidom u ugovore, bez nametanja obveze međusobnog otkrivanja ugovorenih iznosa.

Kazne do 6.000 eura zbog uvjetovanja razgleda nekretnine

Posljednja osporena odredba odnosi se na zabranu uvjetovanja razgleda oglašene nekretnine prethodnim potpisivanjem ugovora o posredovanju.

Za kršenje te zabrane propisana je kazna od 3.000 do 6.000 eura za tvrtku, dok odgovorna osoba može biti kažnjena iznosom od 1.000 do 3.000 eura.

HUPN naglašava da ne traži ukidanje same zabrane, nego prekršajne odredbe jer smatra da pojam „uvjetovanje razgleda” nije dovoljno precizno definiran.

Upozoravaju da zakon istodobno dopušta posredniku uskraćivanje razgleda kada je to u interesu vlasnika nekretnine, zbog čega, prema njihovu tumačenju, nije uvijek jasno koje je postupanje dopušteno, a koje kažnjivo.

Ustavni sud odlučivat će o sedam osporenih odredbi

Hrvatska udruga posrednika nekretninama traži od Ustavnog suda pokretanje postupka i ukidanje svih sedam osporenih odredbi, zajedno s pripadajućim prekršajnim odredbama.

Udruga pritom predlaže da se o svakoj od njih odlučuje zasebno, kako eventualno odbijanje jednog prigovora ne bi utjecalo na ostale.

„Prijedlog je pisan tako da Sud o svakoj od sedam točaka može odlučiti zasebno. Ne napadamo Zakon kao cjelinu, nego pokazujemo, odredbu po odredbu, gdje je zakonodavac otišao dalje nego što Ustav dopušta”, izjavio je odvjetnik Andrej Ležaić.

HUPN, koji prema vlastitim podacima okuplja više od 244 aktivna člana, poručuje da podržava zaštitu potrošača, stručne ispite za agente i nadzor nad poslovanjem, ali smatra da zakonske obveze i sankcije moraju biti jasne, razmjerne i ustavno utemeljene.

Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti samo po sebi ne znači da su osporene odredbe prestale vrijediti. O tome hoće li pokrenuti postupak i eventualno ukinuti pojedine odredbe odlučivat će Ustavni sud.