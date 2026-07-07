Agent za nekretnine: "Danas je lakše kupiti stan nego prije 18 godina"

Kupnja vlastitog stana mnogim građanima postaje sve teže ostvariv cilj. Cijene nekretnina nastavljaju rasti unatoč tome što se na tržištu prodaje znatno manje stanova, a stručnjaci upozoravaju da je glavni razlog kronični nedostatak ponude, dok država vjeruje da će povećanje broja novih stanova dugoročno usporiti rast cijena, piše N1.

Prema posljednjim podacima, cijene stanova u prvom su tromjesečju ove godine porasle za 3,3 posto u odnosu na prethodni kvartal, odnosno 14,3 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

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Građani smatraju da uzrok nije isključivo rast cijena nekretnina, nego prije svega sve skuplja gradnja.

"Problem nije cijena nekretnina, nego cijena gradnje. Građevinski materijal iz dana u dan poskupljuje. Željezo, cigla, radna snaga... Nitko više neće raditi za minimalac. Nažalost, naše su plaće premale, nije stvar samo u cijeni nekretnina", rekao je jedan građanin.

"Prevelik je fokus na kratkoročnom iznajmljivanju"

Drugi građani upozoravaju da je posebno na obali velik dio tržišta usmjeren prema turističkom najmu.

"Za Dalmaciju bih sigurno mogla reći da je prevelik fokus na kratkoročnom iznajmljivanju. Ljudi računaju da će dugoročno više zaraditi od iznajmljivanja nego od same prodaje stana."

Struka potvrđuje da dio kupaca i dalje kupuje stanove kao investiciju, ali ističe da je najveći problem nedostatak raspoloživih nekretnina.

"Prije svega problem je nedostatak ponude. Nemamo dovoljno novih nekretnina, nemamo ni dovoljno starih nekretnina i na tržištu vrijedi zakon ponude i potražnje. Dok je potražnja veća od ponude, cijene će reagirati tržišno", izjavio je Boro Vujović, agent za posredovanje nekretninama.

Iz Hrvatske gospodarske komore navode da na potražnju utječe više čimbenika, među kojima su povoljni uvjeti financiranja i prihodi od turizma.

"Kamatne stope, koje su među najnižima u Europi, snažno utječu na potražnju, ali velik broj kupoprodaja u Hrvatskoj financira se i vlastitim sredstvima. Tu je i turizam iz kojeg se uvijek generira određeni broj kupaca", objasnila je Lana Mihaljinec iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić smatra da se rast cijena može zaustaviti povećanjem ponude stanova.

"Rješenje vidimo u izgradnji novih stambenih jedinica i aktivaciji praznih stambenih jedinica. Uvjereni smo da ćemo povećanjem ponude, na temelju odnosa ponude i potražnje, zaustaviti rast cijena nekretnina. Naše ministarstvo trenutačno kroz različite programe gradi 3300 novih stambenih jedinica."

Učinci državnih mjera neće biti vidljivi odmah

Vujović, međutim, upozorava da učinci državnih mjera neće biti vidljivi odmah.

"Ovo su dobri potezi, ali njihovi učinci dolaze sporo. Tek kada se počne masovno graditi i stvarati nove nekretnine za najam, odnosno za priuštivo stanovanje, tržište će osjetiti promjene."

Iznosi i procjenu koja na prvi pogled djeluje iznenađujuće. Smatra da su, unatoč rekordnim cijenama stanova, nekretnine danas kupcima koji ih financiraju kreditom dostupnije nego prije financijske krize 2008.

"Iako su tada nominalne cijene nekretnina bile niže, plaće su bile gotovo dvostruko manje, a kamatne stope gotovo dvostruko više. Kada se uzmu u obzir svi ti čimbenici, danas je kupnja nekretnine putem kredita priuštivija nego 2008., koliko god to zvučalo kao znanstvena fantastika."

Ipak, za građane koji tek pokušavaju kupiti svoj prvi dom takve procjene nisu osobita utjeha. Cijene nekretnina i dalje rastu, pa je vlastiti stan mnogima danas još nedostižniji nego prije godinu dana.