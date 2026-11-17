Sedmo izdanje HURA CEO Eventa okupilo je vodeće ljude hrvatskih komunikacijskih agencija, a uz stručnu edukaciju i tradicionalno druženje, susret je još jednom potvrdio važnost zajedničkog djelovanja članica. HURA danas okuplja rekordnu 71 agenciju članicu.

Vrijednost profesionalne zajednice najbolje se vidi kada njezini članovi zajednički odlučuju, otvoreno razgovaraju o izazovima i aktivno sudjeluju u oblikovanju budućnosti svoje industrije. Takvu priliku pružilo je i sedmo izdanje HURA CEO Eventa, koje je 16. i 17. studenoga u Grand Park Hotelu Rovinj okupilo direktore i vodeće ljude hrvatskih komunikacijskih agencija. Dvodnevni susret Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA) bio je posvećen aktualnim pitanjima agencijskog poslovanja, zajedničkim prioritetima članica i jačanju njihove uloge u razvoju domaće komunikacijske industrije.

HURA danas okuplja rekordnu 71 agenciju članicu, a njezinu snagu čine upravo agencije koje svojim znanjem, poslovnim iskustvom i aktivnim sudjelovanjem doprinose radu Udruge. Iako djeluju na konkurentnom tržištu, članice dijele interes za kvalitetnije uvjete poslovanja, razvoj profesionalnih standarda i snažniju poziciju komunikacijske industrije. CEO Event jedno je od mjesta na kojima se ti zajednički interesi pretvaraju u konkretne razgovore, inicijative i odluke.

ČLANICE O VRIJEDNOSTI AGENCIJSKOG RADA I NAKON ISPORUKE

Skupština HURA-e i Forum članica činili su važan dio ovogodišnjeg programa, a Forum je bio posvećen temi korištenja i vrijednosti agencijskog rada nakon isporuke, otvorenoj na inicijativu samih članica. Kreativni koncepti, strategije, digitalna rješenja i drugi rezultati agencijskog rada često se nastavljaju koristiti i nakon završetka inicijalnog angažmana, ponekad na novim kanalima, projektima ili tržištima. Pritom se otvara pitanje jesu li opseg, trajanje i uvjeti takvog korištenja dovoljno jasno definirani te kako se dodatna vrijednost agencijskog rada odgovarajuće prepoznaje i vrednuje.

Članice su kroz strukturiranu raspravu razmatrale postojeće tržišne prakse, najčešće nejasnoće u odnosima s klijentima i mogućnosti jasnijeg definiranja međusobnih očekivanja. Upravo ovakve inicijative pokazuju važnost aktivnog sudjelovanja članica u radu Udruge. Teme koje proizlaze iz njihovih konkretnih poslovnih potreba postaju predmet zajedničkog promišljanja i mogućih budućih aktivnosti HURA-e, uz uvažavanje različitih specijalizacija i poslovnih modela agencija.

STRATEGIJA, PROFITABILNOST I DUGOROČNI RAZVOJ AGENCIJA

Ovogodišnji program uključivao je i C-level Masterclass s Januszom Stabikom iz GYDA-e, međunarodnim konzultantom koji je tijekom karijere savjetovao više od 400 agencija diljem svijeta. Edukacija je bila usmjerena na jedno od najvažnijih pitanja agencijskog poslovanja – kako graditi profitabilnije, učinkovitije i dugoročno održive agencije.

Stabik je s članicama radio na pet područja važnih za razvoj poslovanja, uključujući tržišno pozicioniranje, stvaranje potražnje, učinkovitije korištenje resursa, dugoročne odnose s klijentima i ulogu vodstva. Kroz interaktivni World Café format sudionici su se bavili konkretnim poslovnim izazovima i mogućim pristupima njihovu rješavanju, s naglaskom na primjenjivost zaključaka u vlastitim agencijama.

ZAJEDNIČKI PRIORITETI I RAZVOJ STRUKE

HURA CEO Event i ove je godine povezao stručni program, zajedničko odlučivanje i neformalno druženje članica. Njegova vrijednost pritom nadilazi sam dvodnevni susret jer omogućuje da se pitanja važna za poslovanje pojedinih agencija sagledaju i iz perspektive cijele industrije, a interesi članica pretoče u konkretne inicijative i daljnje aktivnosti Udruge.

Sa 71 agencijom članicom HURA danas predstavlja najbrojniju zajednicu u svojoj povijesti. Sedmo izdanje CEO Eventa još je jednom potvrdilo važnost aktivnog članstva i zajedničkog djelovanja, a teme otvorene tijekom dvodnevnog susreta nastavit će se razvijati kroz rad Udruge i inicijative njezinih članica.