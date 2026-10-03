Afera se širi i izvan Banovine? Rosandić tvrdi da se priča proširila i na Županiju, spominje više od 8.500 eura

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić iznijela je nove optužbe vezane uz poslovanje javnih ustanova i tvrtki na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. U središtu njezina istupa ponovno se našao Antonio Nikolić te privatne tvrtke za koje Rosandić tvrdi da su s njim povezane.

Rosandić je ustvrdila kako je priča, koja se posljednjih tjedana prvenstveno vezivala uz Grad Split i gradske ustanove, sada zahvatila i županijsku razinu.

Podsjetila je da je Nikolić ranije javno govorio o svom angažmanu u kampanji splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, a Rosandić tvrdi da je upravo ta politička povezanost otvorila vrata poslovima s gradskim i županijskim ustanovama.

„Sada je već jasno da je ta priča odavno izašla iz okvira Banovine pa možemo razgovarati i o javnom novcu u županijskim ustanovama“, poručila je Rosandić, usporedivši cijeli slučaj s aferom Fimi Media.

Posebno se osvrnula na Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Na nedavnoj sjednici Županijske skupštine ravnatelja Centra Ivicu Zelića pitala je je li tijekom posljednjih godinu i pol surađivao s Nikolićem ili tvrtkama koje se s njim povezuju.

Kako govori, odgovor je bio kategorički negativan. Rosandić, međutim, tvrdi da podaci kojima raspolaže pokazuju kako je tijekom posljednja četiri mjeseca iz Centra izvrsnosti prema tvrtkama koje povezuje s Nikolićem isplaćeno oko 7.500 eura. Tvrdi i da je nakon sjednice Županijske skupštine taj iznos narastao na više od 8.500 eura.

„Plaćanje privatnih usluga javnim novcem i dalje se odvija“, ustvrdila je Rosandić.

Vijećnica Centra navodi da je slična pitanja na sjednici postavila i u vezi s Javnom ustanovom RERA te tvrdi da je naknadno došla do podataka koji upućuju na sličnu situaciju i u toj ustanovi.

„Sada je samo pitanje koliko je još tih ustanova. Županija upravlja različitim ustanovama i tvrtkama i pitanje je gdje je tome kraj“, kazala je.

Rosandić je pozvala nadležne institucije da ispitaju poslovne odnose te prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana.

„Mislim da je krajnje vrijeme da priupitamo gospodina Šutu i gospodina Bobana jesu li oni ti koji vode Grad i Županiju i upravljaju tvrtkama ili su dali odriješene ruke gospodinu Nikoliću“, poručila je.

Cijeli slučaj Rosandić je ponovno usporedila s aferom Fimi Media, navodeći kako je zabrinjava ono što smatra ponavljanjem sličnog obrasca.

Riječ je o tvrdnjama i optužbama županijske vijećnice Centra, a utvrđivanje eventualnih nezakonitosti u nadležnosti je institucija.