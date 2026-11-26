Opet ništa od suđenja bivšem dubrovačkom gradonačelniku i nekadašnjem ministru zdravstva 66-godišnjem Andri Vlahušiću.

Djelovala je pomalo bizarno situacija na splitskom Županijskom sudu gdje je danas trebala krenuti (po drugi put, pred drugom sutkinjom, no o tome malo kasnije) glavna rasprava po USKOK-ovoj optužnici koja je pravomoćna još od sredine 2017. godine. Tužiteljstvo dakle tereti Vlahušića za pogodovanje, dok je bio prvi čovjek Grada, da je Lukši Frankoviću kao zakupcu tvrđave Revelin pogodovao i tako oštetio proračun za najmanje tri milijuna ‘upokojenih’ kuna…

Franković je otvorio poznati noćni klub Revelin, a tereti se za poticanja na zlouporabe, utaju poreza ili carine te povrede obveze vođenja poslovnih i trgovačkih knjiga. Prema optužnici, gradonačelnik Grada Dubrovnika, je ‘od svibnja 2010. do prosinca 2014. godine, u Dubrovniku, na traženje drugookrivljenog vlasnika ugostiteljskog obrta u namjeri da njegovom obrtu osigura obavljanje ugostiteljskih usluga u prostoru cijele Glavne dvorane u tvrđavi Revelin, poduzeo niz radnji kojima je na štetu Grada Dubrovnika drugookrivljeniku pribavio znatnu nepripadnu imovinsku korist’.

A bizarno je djelovala prazna sudnica. Naime, nisu se pojavili ni tužiteljica ni prvookrivljeni, dok je Franković uredno stigao sa svojom odvjetnicom. Koju sekundu kasnije sve se razjasnilo, sutkinja je kazala kako je jutros oko 8:30 sud nazvala upravo USKOK-ova zamjenica (koja inače na ovaj postupak dolazi iz Zagreba) i kazala kako je ‘putem srela odvjetnika koji zastupa prvookrivljenog i koji je imao prometnu nesreću na putu prema Splitu’!

Odvjetnik Andre Vlahušića se i sam nešto kasnije javio, potvrdio da je negdje oko Bosiljeva imao prometnu nesreću pa je zbog toga današnja rasprava odgođena za veljaču. Zastupnik prvookrivljenog srećom u prometnoj nije zadobio ozbiljnije ozljede, neslužbeno smo doznali nakon što je suđenje odgođeno.

Postupak vodi sutkinja Ivana Kanaet Samardžić nakon što je praktički do samog kraja, do obrana okrivljenih, cijeli slučaj doveo njen kolega sa splitskog suda Dinko Mešin. Međutim, u proljeće ove godine, kad je trebalo finiširati suđenje i donijeti presudu, Andro Vlahušić je završio u bolnici! S prilično ozbiljnim zdravstvenim problemima, no to tadašnjeg suca nije baš impresioniralo, vjerovao je da je hospitalizacija još jedan u nizu pokušaja usmjerenih na odugovlačenje postupka. Pa je čak i zaprijetio strožim metodama koje sud ima na raspolaganju kako bi osigurao nazočnost svih optuženih na glavnoj raspravi, što je pak rezultiralo s tim da je predmet dodijeljen drugoj sutkinji… Koja sad sve mora od početka!