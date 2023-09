AFERA NA VISU? Bivši direktor TZ prozvao prethodnika za kriminal, a USKOK i ministarstvo za zataškavanje slučaja!

Sada već bivši direktor Turističke zajednice Grada Visa, Nikola Baržić, za vikend je otvorenim pismom prozvao zastupnike USKOK-a te ministricu turizma kao 'odgovorne što njegova prijava iz ožujka ove godine o kaznenim djelima u TZ Vis stoji u ladicama'. Kaže Baržić Kunjaninov kako se ništa nije napravilo po njegovoj prijavi, a prema njegovoj procjeni šteta je najmanje 80 tisuća eura, za TZ, ali posredno i za proračun RH.

"POJORI NEĆE VIŠE MUČAT!

Poštovani Višani i svi koji iskreno vole Vis. Mislim da bi se nešto korjenito promijenilo na ovom otoku da nam svima treba više HRABROSTI. Pa evo da počnemo od mene. Kao što znate dao sam ostavku na mjesto direktora Turističke zajednice grada Visa u 6. mjesecu ove godine nakon 9 mjeseci rada. Razlog tome je gubitak povjerenja u institucije Republike Hrvatske koje bi trebale zaštititi one koji prijave krađu državnog novca. Ja sam prijavio krađu novca iz Turističke zajednice grada Visa USKOK-u 22.03.2023.g danas je 10.09.2023.g (6 mjeseci je prošlo!!) i nitko još nije izašao na teren i pokrenuo istragu u vezi dugogodišnje krađe u Turističkoj zajednici grada Visa. Kao što sam vam najavio i ranije za slobodni otok Vis spreman sam primiti metak od bilo koje mafije a spremni smo i uzvratiti (tko hoće sa zlim namjerama doći moja adresa je Donje Kunjanovo 6, Dračevo polje, otok Vis ali nisam siguran da će se više doma vratiti). Ovim putem prozivam Ravnateljicu USKOK-a Željku Mostečak i Ministricu Turizma Nikolinu Brnjac za namjerno prikrivanje istine i zaustavljanje istrage USKOK-a u slučaju Fiamengo i Vladušić. Može vas bit sram, nije mi otac nosia glavu u torbi 5 godina rata da bi vi uništavali ovu već uništenu državu. Prozivam sve one koji su mogli nešto napraviti da se očisti šporkica iz Turističke zajednice a nisu ništa napravili. Prozivam Turističko vijeće koje me na zadnjoj sjednici kad sam davao otkaz optužilo, konkretno vijećnik Mate Pisac koji nema veze sa turizmom ali je preko veze došao na to mjesto da sam ja KRIV što sam dao otkaz kriminalcu i da bi mene trebalo staviti u zatvor što govorim ISTINU. Zahvaljujući obiteljskim vezama okrivljenih sa bivšim državnim odvjetnikom ovaj slučaj je još uvijek duboko u ladicama USKOK-a Split. Iskreno me SRAMOTA što živim u ovakvoj nepoštenoj državi, kradu se novci a bolnice propadaju i u njima bolesna dica umiru zato što se kao nema novaca. Ovim putem pozivam mog kolegu iz Turističke zajednice Bol koji ima iste probleme da ih kaže javno - jasno i glasno! Eto sad slobodno udrite spremni smo! I da nećemo stati dok se sve ne očisti !

Pozdrav

Nikola Baržić Kunjaninov"

Fiamengo: "Za zaključiti je da sam sva plaćanja vršio legalno i u skladu sa zakonom"

Kontaktirali smo sve uključene, odmah je svoju reakciju poslao bivši direktor TZ Ivo Fiamengo, uz komentar 'ludilo kako se nekoga može ovako javno linčovati', dodajući kako ipak 'svit zna da nije baš normalan' (što se odnosilo na Baržića).

"Više od jedanaest godina sam obavljao funkciju direktora TZ grada Visa i iza svakog svog postupka, plaćenog računa ili potpisanog Ugovora stojim i danas!

Naime gosp. Baržić kako bi opravdao svoj "bijeg" sa mjesta direktora TZg Visa u lipnju 2023. pred sami početak sezone traži razloge i neprijatelje po poznatoj formuli svi su krivi osim mene. Štoviše taj svoj čin bijega naziva "hrabrošću", a za sve smo krivi ministrica turizma, ravnateljica uskoka, vijećnici turističkog vijeća, bivši voditelj turističkog ureda i ja kao dugogodišnji direktor TZg Visa. Uz to u svom pismu gosp. Baržić izjavljuje citiram: " Kao što sam vam najavio i ranije za slobodni otok Vis spreman sam primiti metak od bilo koje mafije, a spremni smo i uzvratiti (tko hoće sa zlim namjerama doći, moja adresa je: Donje Kunjanovo 6, Dračevo polje, otok Vis ali nisam siguran da će se više doma vratiti)."pa se pitam jeli možda ova rečenica podložna prijavi DORH-u?

Da se vratim na optužbe za "krađu" 80.000 eura iz blagajne TZg Visa, odnosno o sredstvima koja su isplaćena temeljem potpisanih ugovora i plaćenih obveza kroz cijelu sezonu 2022. godine.

Naime, u lipnju 2022. g. Nikola Baržić je izabran za direktora TZ, međutim kako svaki izbor direktora turističke zajednice prema zakonskoj regulativi RH, mora potvrditi i Ministarstvo turizma i sporta, a Baržićevo ispunjavanje traženih uvjeta za direktora je bilo upitno, nadležno TURISTIČKO VIJEĆE GRADA VISA mene nije razriješilo s direktorske pozicije niti mi je dalo otkaz. Kako sam g. Baržić navodi, ugovor o radu je potpisao u listopadu /2022 poslije kojega sam i ja razriješen dužnosti.

U prilog mojim tvrdnjama prilažem pisani dokaz, Odluku o redovitom otkazu Ugovora o radu datirano dana 08.11.2022. god. U kojem se navodi da je navedena odluka o izboru novog direktora postala pravomoćna 03.10.2022. godine Rješenjem ministarstva turizma i sporta.

Dakle, za zaključiti je da sam sva plaćanja vršio legalno i u skladu sa zakonom jer sam do 03. listopada 2022. bio direktor TZ grada Visa odnosno osoba za zastupanje TZ grada Visa, a 08.11.2022. sam razriješen sa mjesta direktora", elaborirao je Fiamengo. Odluka o otkazu - 08.11.2022