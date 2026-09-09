Afera Kormilo i pet pomorskih policajaca ipak osuđeni: Za gorivo nikom ništa, a za jastoge uvjetna zatvorska kazna

Afera znana pod kodnim imenom ‘Kormilo 2’ ili ‘Malo kormilo’ okončana je ima koji dan i pravomoćno. Dok je ‘Kormilo 1’ ili ‘Veliko kormilo’ otišlo u zastaru ‘tutto completo’, ovaj nešto manji slučaj je (djelomično) izbjegao tu sudbinu…

Za samo dio kaznenih djela je nastupila zastara – makar su optuženici oslobođeni i po tim točkama optužnice – dok su za dio optužnice ipak pravomoćno osuđeni.

Krenimo redom, od nepravomoćne presude splitskog Županijskog suda iz lipnja 2024. godine, i to druge po redu jer je prva još ranije ukinuta po žalbama stranaka pa je predmet vraćen u ponovljeni postupak. Drugom prvostupanjskom presudom su petorica bivših pomorskih policajaca na čelu sa zapovjednikom Miroslavom Slavićem proglašeni krivima po jednoj točki optužnice te osuđeni na pola godine zatvora uvjetno uz rok kušnje od godinu dana. Taj dio presude je viši sud potvrdio te je postao pravomoćan – odnosi se na krivotvorenje službene isprave, preciznije krivotvorenje zapisnika o vraćanju zaplijenjenih jastoga u more, koje su pak prema tužiteljstvu članovi posade Sv. Mihovila podijelili između sebe…

Visoki kazneni sud smatra kako je dokazano da su od ribara oduzeli jastoge te da su svi potpisali zapisnik o vraćanju privremeno oduzetog ulova u more. No, iz snimljenih razgovora (bili su pod mjerama nadzora) jasno proizlazi kako jastoge nisu vratili u more nego su ih podijelili između sebe, odbio je žalbe optuženih viši sud, dodajući kako ni ribar koji je ulovio jastoge koji su mu oduzeti i koji je potpisao zapisnik, nije vidio kako se vrijedni i ukusni člankonošci iz porodice rakova vraćaju u more…

Bilo je tu još kaznenih djela, no već prvostupanjski sud, dakle splitski Županijski, oslobodio je optužene zlouporabe zbog tehnikalije, nije naime optužnicom precizirana visine štete, odnosno vrijednost jastoga. Treća točka optužnice kojom su se pomorski policajci teretili za makinacije s gorivom – kako su smatrali na USKOK-u, Slavić je u dogovoru s nepoznatim djelatnikom benzinske postaje u Veloj Luci preprodao više od tri tisuće litara goriva koje nije završilo u tankovima policijskih plovila – je otpala još pred splitskim sudom. A sada su i službeno u zastaru, presudom Visokog kaznenog suda u Zagrebu, otišle obje te točke optužnice. Ajde, o(p)stalo je barem krivotvorenje isprave za što je viši sud potvrdio presudu i odluku o uvjetnim kaznama.

Cijela afera odnosno vrijeme počinjenja kaznenih djela iz optužnice datira iz 2008. i 2009. godine, dakle riječ je o slučaju starom 17 odnosno 18 godina.

Drugi dio slučaja, dakle ‘Veliko kormilo’ je još odavno razdvojen kako bi se efikasnije sudilo, no kako u tom predmetu nije donesena niti prvostupanjska, nepravomoćna presuda, tako zastarni rokovi nisu produljeni (kao u ovo slučaju) pa je taj predmet ima već koja godinica prekrila prašina...