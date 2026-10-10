AFC Universitas upisao pobjedu protiv gradskog rivala

Malonogometaši AFC Universitasa upisali su treću prvenstvenu pobjedu u sklopu 1. HMNL u sklopu 3. kola slavivši nad gradskim rivalom MNK Splitom rezultatom 5:1.

AFCU je došao u vodstvo nakon što je Gotovac zatresao mrežu u 12. minuti, a samo je tri minute kasnije Jukić s druge strane zabio za 1:1. U istoj su minuti pogađali Gotovac i Barišić za 3:1 na poluvremenu.

U 33. minuti Gotovac nije realizirao najstrožu kaznu, a tri je minute potom Govorko zabio za 4:1. Konačnih 5:1 postavio je Jedvaj u posljednjoj minuti susreta.

AFCU je ovom pobjedom ostao prvoplasiran s 9 bodova na vrhu ljestvice i za sada je rezultatski najuspješniji klub, prati ga Podstrana sa 7 bodova, Bačvice su 6. sa tri boda, a Split se nalazi na 8. mjestu s 1 bodom.