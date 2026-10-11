Aeroklub nakon dvije godine ostvario veliki cilj, kupili avion za padobrance! Sada im nedostaje još 45.000 eura

Aeroklub Sinj uspješno je realizirao kupnju zrakoplova Cessna U-206F, čime je gotovo dovršen jedan od najvažnijih strateških projekata kluba na kojem se intenzivno radilo gotovo dvije godine. Avion je u cijelosti plaćen, no pred Aeroklubom je još jedan financijski izazov – osigurati 45.000 eura za plaćanje PDV-a do kraja studenoga. Riječ je o zrakoplovu namijenjenom prvenstveno padobranskim aktivnostima, koji uz pilota može prevoziti još pet padobranaca. Opremljen je posebnom opremom za izvođenje padobranskih skokova, uključujući hvatišta, gazišta i rolo vrata, a postoji i mogućnost njegove prenamjene za prijevoz putnika.

Novi avion omogućit će provedbu brojnih programa, od obuke novih padobranaca i treninga sportaša do organizacije padobranskih natjecanja, kako u Sinju tako i na drugim aerodromima. Dodatna prednost zrakoplova je stanje motora i elise, čiji bi preostali resurs, prema procjenama Aerokluba, trebao omogućiti najmanje deset godina korištenja do sljedećeg generalnog remonta motora.

Kovačević: "Bez pomoći Županije teško bismo uspjeli"

Predsjednik Aerokluba Sinj Zvonko Kovačević istaknuo je kako je riječ o velikom uspjehu ostvarenome unatoč brojnim izazovima. "Unatoč teškoćama koje su nas pratile u pripremi i realizaciji ovog za nas strateškog programa, evo došli smo skoro do samog kraja. Avion je plaćen u potpunosti, a ostaje nam platiti PDV, neke administrativne troškove uz prijenos upisa u Registar zrakoplova RH i neophodne rezervne dijelove za sam avion", poručio je Kovačević.

Naglasio je kako bez financijske potpore Splitsko-dalmatinske županije projekt teško bi bio ostvaren. Posebno je zahvalio županu Blaženku Bobanu, Igoru Stanišiću, koji je pripremio amandman za Županijsku skupštinu, te županijskim vijećnicima Igoru Vidalini, Draganu Maretiću i Ivanu Jadrijeviću, kao i ostalim vijećnicima koji su podržali sufinanciranje kupnje aviona. Zahvale je uputio i Turističkoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije, Udruzi veterana 4. gardijske brigade te Turističkoj zajednici grada Sinja.

Nedostaje još 45.000 eura, očekuju pomoć Grada Sinja

Iako je kupoprodajna cijena aviona u potpunosti podmirena, Aeroklub sada mora pronaći dodatnih 45.000 eura za plaćanje PDV-a, a rok istječe krajem studenoga. Kovačević pritom očekuje konkretnu reakciju Grada Sinja, kojem zamjera što ranije nije prebacio sredstva predviđena proračunom.

"U prvom redu računamo na Grad Sinj koji bi mogao putem predstojećeg rebalansa Proračuna ispraviti nelogičnost i svoju 'grešku u koracima' kad nam nije transferirao 40.000 eura namjenski sadržanih u prošlom Proračunu, pa da to napravi sada", izjavio je. Kao dodatne mogućnosti financiranja spominju se pozajmice od pojedinih članica Zajednice športskih udruga Grada Sinja, ali i pomoć donatora iz gospodarskog sektora.

"Sada više nema nazad"

Unatoč preostalim financijskim obvezama, predsjednik Aerokluba uvjeren je da će projekt biti uspješno dovršen.

"U svakom slučaju ovu stvar dovest ćemo do kraja jer sada više nema nazad", zaključio je Zvonko Kovačević.