Adventski klapski koncert večeras u Omišu: Mirabela i Klapa Omiš s prijateljima u crkvi sv. Petra

U organizaciji Centar za kulturu Omiš, omiška publika i svi ljudi dobre volje večeras će imati priliku uživati u adventskom klapskom koncertu uoči blagdana Božića.

Na jednom mjestu okupit će se Ženska klapa Mirabela CZK i Klapa Omiš s prijateljima, višestruko nagrađivane klape koje će se ovom glazbenom čestitkom pridružiti brojnim klapskim sastavima diljem Dalmacije u naviještanju Kristova rođenja.

Koncert će se održati u Župna crkva sv. Petra Apostola, a početak je zakazan za 19:30 sati. U ozračju adventa i sakralnog prostora, klapska pjesma donijet će publici večer ispunjenu duhovnošću, tradicijom i blagdanskim ugođajem.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i posjetitelje da im se pridruže na ovom glazbenom događaju koji na poseban način spaja klapsku baštinu, zajedništvo i duh Božića.