Solin se priprema za ovogodišnji Solinski Adventorium, a objavljeni javni poziv za zakup adventskih kućica i štandova otkriva koliko će poduzetnike stajati sudjelovanje na blagdanskoj manifestaciji. Najskuplje su kućice na Gradini, gdje je osnovna cijena zakupa 8.000 eura plus PDV po kućici, dok su na drugim lokacijama iznosi znatno niži. No financijski dio natječaja samo je jedan segment priče jer su zakupcima propisane i dodatne organizacijske obveze.

Javni poziv objavilo je Komunalno društvo Grada Solina, po ovlaštenju Grada Solina, a odnosi se na ukupno 11 kućica i četiri štanda odnosno pokretne naprave. Manifestacija će se, ovisno o lokaciji, održavati od 4. prosinca 2026. do 6. siječnja 2027. godine. Zainteresirani ugostitelji i trgovci imaju vremena za prijavu do ponedjeljka, 23. studenoga, u podne.

Na Gradini 8.000 eura, uz Jadro znatno jeftinije

Na Gradini je predviđeno osam kućica, svaka površine šest četvornih metara, s osnovnom zakupninom od 8.000 eura bez PDV-a. Na izletištu Jadro bit će dostupne dvije kućice po cijeni od 2.500 eura i dva štanda po 200 eura, dok je u središtu Solina, na platou ispred Pošte, planirana jedna kućica s zakupninom od 500 eura i dva štanda po 200 eura. Sve navedene cijene iskazane su bez PDV-a.

Kada bi se svih 15 prodajnih mjesta dodijelilo po objavljenim osnovnim cijenama, ukupna zakupnina iznosila bi 70.300 eura bez PDV-a. Međutim, konačni iznos mogao bi biti i viši jer ponuditelji za lokaciju Gradina mogu ponuditi dodatni novčani iznos, koji se boduje pri odabiru i utječe na prvenstvo pri izboru položaja kućice.

Zakupci moraju osigurati i glazbu te piće za izvođače

Posebnu pozornost privlače dodatne obveze zakupaca na Gradini. U javnom pozivu navedeno je da moraju o vlastitom trošku organizirati ili solidarno sudjelovati u aktivnostima određenih adventskih dana, kao i osigurati DJ-a ili drugi izvor glazbe u terminima kada nema službenog koncertnog programa. Glazba pritom mora biti prilagođena blagdanskom ugođaju i programskim uputama organizatora.

Još je zanimljivija odredba prema kojoj zakupci moraju solidarno osigurati piće u backstageu za izvođače, sukladno njihovim prethodno dostavljenim zahtjevima. To znači da uz osnovnu zakupninu mogu nastati dodatni troškovi koji nisu unaprijed izraženi jedinstvenim novčanim iznosom. Zakupci također moraju sudjelovati u podmirivanju određenih troškova koji nisu u organizaciji priređivača, primjerice čišćenja nakon pojedinih događanja ili osiguravanja vlastite opreme.

Jamčevina iznosi polovicu osnovne zakupnine

Od zainteresiranih ponuditelja traži se uplata jamčevine u iznosu od 50 posto osnovne cijene zakupa bez PDV-a. Za kućicu na Gradini to znači početnu uplatu od 4.000 eura, koja se odabranom zakupcu uračunava u zakupninu. Kandidati koji ne budu odabrani imaju pravo na povrat jamčevine prema pravilima poziva.

Pri odabiru se, između ostalog, vrednuju prethodno sudjelovanje na sličnim manifestacijama u Solinu i ponuđeni dodatni iznos za Gradinu. Natječaj predviđa i posebne uvjete poslovanja, uključujući ukrašavanje kućica, održavanje prostora te poštovanje propisanog radnog vremena.

Hoće li troškovi utjecati na cijene hrane i pića?

Za posjetitelje Adventorium donosi blagdanski program i ugostiteljsku ponudu, ali za zakupce predstavlja ozbiljnu poslovnu kalkulaciju. Uz najamninu, nabavu robe, zaposlenike i svakodnevne operativne troškove, na pojedinim lokacijama treba računati i na dodatne obveze prema programu manifestacije.

Koliko će sve to utjecati na cijene fritula, kobasica, kuhanog vina i drugih adventskih proizvoda, tek će se vidjeti. Sigurno je da natječaj otvara prostor za usporedbu poslovnih uvjeta na adventskim manifestacijama u Solinu i okolnim gradovima, osobito kada se uz osnovnu zakupninu uključe svi dodatni troškovi.

Ponude se dostavljaju do 23. studenoga 2026. u 12 sati, a javno otvaranje zakazano je istoga dana u 13.30 sati.