Split se užurbano priprema za ovogodišnji Advent, a među brojnim blagdanskim dekoracijama posebno će se isticati velika svjetleća jelka koja će biti postavljena u samom središtu grada. Njezina nabava već je provedena, ugovor je sklopljen, a Dalmacija Danas doznaje i koliko je novca predviđeno za ovaj blagdanski ukras.

Naime, u šestoj verziji Plana nabave tvrtke Parkovi i nasadi za 2026. godinu, donesenoj 5. studenoga, navedena je stavka pod nazivom "Dekorativna jelka – najam", procijenjene vrijednosti 25.000 eura. Riječ je o jednostavnoj nabavi. Kako bismo doznali što se točno nabavlja i što uključuje navedena vrijednost, obratili smo se gradskoj tvrtki Parkovi i nasadi. Odgovorila nam je Maja Smrke, koja je potvrdila da je postupak već proveden.

Jelka visoka najmanje 17 metara stiže ispred crkve svetog Frane

Kako nam pojašnjavaju iz Parkova i nasada, nije riječ o prirodnom božićnom drvcu, nego o velikoj dekorativnoj konstrukciji sa svjetlosnim elementima. "Riječ je o svjetlećoj konstrukciji, stošcu jelke ukupne visine minimalno 17 metara, s LED diodama i metalnom konstrukcijom u standardnoj zelenoj girlandi, s rasvjetom, ukrasima u obliku rozeta i trakama", navode iz gradske tvrtke. Jelka će biti postavljena uz fontanu ispred crkve svetog Frane, na prostoru na kojem će se održavati dio adventskog programa. Prema najavama, upravo bi ova konstrukcija trebala predstavljati središnji blagdanski ukras tog dijela grada.

Posebno je zanimljiv način na koji je odabran dobavljač. Iz Parkova i nasada potvrdili su nam da je postupak proveden prema internom pravilniku društva koji uređuje pravila, uvjete i postupke javne nabave. Ponude su zatražene od triju tvrtki koje se bave proizvodnjom i najmom svjetlosnih dekoracija. Pozvane su tvrtke Blachere Illumination – Gospodari svjetla d.o.o., MK Illumination d.o.o. i ST-ARC d.o.o.

Međutim, od tri pozvane tvrtke samo je jedna dostavila ponudu. "Jedino je tvrtka ST-ARC d.o.o. istaknula ponudu te je zaključen ugovor", potvrdili su nam iz Parkova i nasada. Dakle, ugovor je sklopljen s tvrtkom ST-ARC d.o.o., koja je bila jedini ponuditelj u provedenom postupku. Važno je naglasiti da je 25.000 eura procijenjena vrijednost nabave, odnosno da iz Parkova i nasada navode vrijednost najma do tog iznosa. Točan iznos sklopljenog ugovora u odgovoru nam nije posebno naveden.

Cijena ne uključuje montažu i demontažu, ali otkrili su tko će platiti jelku

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se na to što sve ulazi u cijenu najma. Iz gradske tvrtke pojasnili su da navedena vrijednost uključuje najam dekorativne jelke i njezinu dostavu, ali ne i postavljanje odnosno uklanjanje konstrukcije. "Navedenа cijena uključuje najam jelke s dostavom, bez montaže i demontaže, a jelku ćemo mi postaviti", odgovorili su nam iz Parkova i nasada. To znači da će za postavljanje velike svjetleće konstrukcije biti zaduženi sami Parkovi i nasadi.

Međutim, posebno važan podatak odnosi se na financiranje. Iz gradske tvrtke ističu da će se dekorativna jelka financirati sredstvima sponzora. "Predmetna dekorativna jelka predstavlja centralni ukras prostora na kojem će se odvijati Advent te će se ista financirati iz sredstava sponzora", poručuju iz Parkova i nasada. Dakle, prema njihovu odgovoru, najam neće biti financiran iz redovitih sredstava tvrtke, nego iz sponzorskih sredstava namijenjenih ovom blagdanskom ukrasu. Tko su konkretno sponzori, u dostavljenom odgovoru nije precizirano.

U planu nabave još 215.000 eura za adventsku rasvjetu, ali i dodatnih 25.000 eura za Prokurative

Uvidom u dokumentaciju koju su nam dostavili Parkovi i nasadi vidljivo je da najam velike jelke nije jedina stavka povezana s blagdanskim uređenjem grada. U istom Planu nabave za 2026. godinu nalazi se i znatno veća stavka pod nazivom "Najam RGBWW dekorativne rasvjete – Advent u Splitu", procijenjene vrijednosti 215.000 eura.

Za taj je posao predviđen otvoreni postupak javne nabave, a planirano trajanje odnosi se na adventsku sezonu 2026./2027. Uz to, među posljednjim stavkama dokumenta nalazi se i 25.000 eura za arhitektonsku projekcijsku rasvjetu ulaza na Prokurative, također kroz jednostavnu nabavu. Plan sadrži i niz drugih stavki koje se odnose na blagdansku dekoraciju: božićna rasvjeta – 13.500 eura, božićne figurice – 13.500 eura, bekor za rasvjetne stupove – 13.500 eura, foto point – 13.500 eura, ukrasi za jelke – 13.500 eura, rasvjeta za dekorativne svrhe – 19.000 eura i ukrasne rezane jelke – 15.000 eura.

Riječ je o zasebnim stavkama u godišnjem planu, a navedene procijenjene vrijednosti ne znače nužno da je sav taj novac i potrošen.

Plan izmijenjen početkom studenoga, posao već ugovoren

Zanimljiv je i vremenski slijed ove nabave.

Naime, iz Parkova i nasada potvrdili su da je stavka za najam dekorativne jelke unesena u Plan nabave 5. studenoga 2026. godine, kada je donesena njegova šesta verzija. Upravo su taj dokument dostavili redakciji Dalmacije Danas kao odgovor na naš službeni novinarski upit.

Iz odgovora proizlazi da je u međuvremenu proveden postupak jednostavne nabave, da su zatražene tri ponude te da je s jedinim ponuditeljem potpisan ugovor. Sada je poznato da će Split dobiti blagdansku jelku visoku najmanje 17 metara, da je za njezin najam predviđeno do 25.000 eura, da je posao ugovoren s tvrtkom ST-ARC te da će se financirati sponzorskim sredstvima.

Ono što zasad nije poznato jest točna ugovorena cijena i identitet sponzora koji će financirati ovaj adventski ukras.

Što mislite o najmu adventske jelke u Splitu, za koju je predviđeno do 25.000 eura, a financirat će se novcem sponzora? 🔴 Iznos je previsok, čak i ako plaćaju sponzori 🟢 Podržavam, Split zaslužuje raskošan Advent 🟡 Važno je da trošak ne pada na građane ⚪ Sve ovisi o tome kako će jelka izgledati Glasaj