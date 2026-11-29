Splitske Prokurative ove su nedjelje, 29. studenoga, u znaku dalmatinske pisme. U sklopu ovogodišnjeg Adventa u Splitu na pozornici su se okupile četiri poznate klape – Cambi, Iskon, Kampanel i Šufit, koje su za splitsku publiku pripremile svoje najveće hitove.

Iako je večer hladna, dobre atmosfere, emocija i raspoloženih posjetitelja ne nedostaje.

Dalmatinski hitovi odjekuju Prokurativama

Glazbenu večer otvorila je klapa Kampanel izvedbom popularne pjesme "Aj ća, volin te", dok je publiku posebno razgalila izvedba pjesme "Sveta zemlja Dalmacija".

Velikim pljeskom okupljeni su ispratili i omiljenu "Ljubavi moja, anđele moj", a s posebnim oduševljenjem uglas su zapjevali "Dobra večer, prijatelji".

Nije moglo proći bez Olivera

Splitska klapa Iskon svoj je nastup započela a cappella izvedbom pjesme "Kaleto moja draga". U srčanom višeglasju nije ih omeo ni izostanak jednog pjevača, a uslijedila je emotivna izvedba "Bodulske balade".

Da gotovo nijedna splitska glazbena večer ne može proći bez pjesama velikog Olivera Dragojevića, potvrdila je i izvedba njegova bezvremenskog hita "Kad mi dođeš ti".

Dalmatinske pjesme, prepoznatljivo klapsko višeglasje i blagdanski ambijent Prokurativa pokazali su se kao dobitna kombinacija za prvu adventsku nedjelju.

Unatoč hladnoći, na Prokurativama večeras vlada topla atmosfera, a splitska publika još jednom pokazuje koliko voli dalmatinsku pismu.

Koliko je dobra atmosfera večeras na Prokurativama, najbolje svjedoče prizori u kojima publika uglas pjeva "Dalmacija, more, ja i ti", a poseban trenutak večeri bila je i izvedba pjesme "Još ne mogu pristat volit" klape Iskon.

Klapa Šufit svoj je nastup započela bezvremenskim megahitom Vice Vukova "Zvona moga grada".

Pogledajte kako je večeras na splitskim Prokurativama.

Glazbeni program na Prokurativama vrlo je šarolik, a uz prepoznatljive klapske hitove publika uživa i u obradama popularnih dalmatinskih pjesama.

Klapa Šufit izvela je tako i poznatu pjesmu Gorana Karana "Lipa si, lipa", a splitskom ambijentu posebno je pristajala izvedba evergreena "Ta divna splitska noć". Prokurativama su odjeknuli i stihovi još jednog bezvremenskog hita Olivera Dragojevića, "Moj lipi anđele".

U znaku velikog Olivera nastavila se i glazbena večer, a klapa Cambi svoj je nastup otvorila njegovom emotivnom uspješnicom "Trag u beskraju".