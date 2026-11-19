Trilj će i ove zime ući u blagdansko raspoloženje uz Advent koji donosi mjesec dana druženja, zabave, kreativnosti i prigodnih programa za sve generacije. Od 28. studenoga 2026. do 1. siječnja 2027. posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više lokacija u gradu, a među glavnim sadržajima izdvajaju se besplatno klizalište, adventske kućice, radionice za djecu i odrasle te koncerti i blagdanske priredbe.

Adventski program počinje u subotu, 28. studenoga, otvorenjem klizališta u Gradskom parku u 16 sati. Večernji dio prvog dana obilježit će humanitarni koncert Grše u Sportskoj dvorani Trilj s početkom u 18 sati, kojim će se najaviti početak blagdanskog programa.

Gradski park tijekom Adventa zasjat će u blagdanskom ruhu, uz prigodnu rasvjetu i adventske kućice koje će upotpuniti blagdanski ugođaj. Posebno mjesto u programu zauzima besplatno klizalište, koje će biti prilika za zimske radosti i druženje na otvorenom.

Jedan od najzanimljivijih dijelova ovogodišnjeg programa svakako su kreativne i edukativne radionice namijenjene različitim uzrastima. Umjesto da blagdane samo promatraju, posjetitelji će imati priliku aktivno ih stvarati – od oslikavanja keramičkih ukrasa i izrade božićnih jelki od bakrene žice do LEGO radionice i kreativnog rada s 3D olovkama. Najmlađe očekuju i radionice slikanja te ukrašavanja medenjaka, dok je za odrasle pripremljena i radionica Paint & Wine, koja spaja kreativno izražavanje i opušteno druženje. Sve radionice su besplatne, uz prethodnu prijavu, a različite teme i dobne skupine omogućuju da u njima pronađu nešto zanimljivo i djeca i odrasli.

Program donosi i niz događanja koja će dodatno obogatiti blagdanski prosinac. Među njima su revija triljskih mažoretkinja „Svjetlost svete Luce”, božićni malonogometni turnir, likovna izložba „Paleta blagdana”, božićne priredbe dječjih vrtića i osnovne škole te koncerti lokalnih izvođača. Svoj doprinos blagdanskom raspoloženju dat će i Pučki pivači i Zbor mladih Košute, dok će ljubitelji aktivnog odmora moći pratiti božićnu biciklističku utrku Enduro 3LJ.

Neće nedostajati ni tradicionalnih blagdanskih trenutaka. Dolazak sv. Nikole, paljenje adventskih svijeća, božićne priredbe i uprizorenje živih jaslica podsjetit će na običaje i vrijednosti koje ovo doba godine čine posebnim. U blagdanskom programu posebno se izdvaja i humanitarni koncert „Divna priča” u organizaciji Udruge Prijatelji obitelji, dok će se glazbeni dio godine zaokružiti božićnim koncertom „Hajdmo, hajdmo svi Betlemu”.

Završnica Adventa rezervirana je za najmlađe i najveseliji ulazak u novu godinu. U četvrtak, 31. prosinca, u Gradskom parku održat će se doček dječje Nove godine u 11 sati, a večernji doček Nove godine uz Mladena Grdovića počinje u 21 sat.

Advent u Trilju organizirajuju Grad Trilj i Turistička zajednica grada Trilja, uz sudjelovanje lokalnih udruga i drugih sudionika programa.

Pozivamo sve Triljane, ali i stanovnike okolnih gradova i općina, da nam se pridruže, povedu obitelj i prijatelje te zajedno s nama zakorače u blagdansko vrijeme! Od prvog klizanja i kreativnih radionica do koncerata i novogodišnjeg slavlja – pronađite svoje omiljene adventske trenutke u Trilju!

Sve detaljnije informacije o programu i prijavama na radionice pratite na društvenim mrežama i web stranici Visit Trilj.

Sredstva za realizaciju programa osigurana su i putem Javnog poziva za potpore turističkim događanjima i manifestacijama na području Splitsko-dalmatinske županije u 2026. godini, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.