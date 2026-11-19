Adventska događanja već se ozbiljno pripremaju i u Podstrani, gdje će se ovogodišnji Božićni grad održati od 13. do 31. prosinca na Petrićevu. Prema javnom pozivu koji je objavila Općina Podstrana, tijekom manifestacije prostor će biti natkriven šatorom, a u zakup se daje ukupno šest kućica i četiri štanda.

Riječ je o modelu koji se posljednjih godina pokazao vrlo praktičnim za manje sredine, jer istovremeno omogućuje organizirani ugostiteljsko-trgovački sadržaj i bolju zaštitu od lošeg vremena. Objavljeni su i početni iznosi zakupnina, pa je odmah jasno koliko će zainteresirani ugostitelji i trgovci morati izdvojiti žele li sudjelovati u ovogodišnjem adventu.

Koliko stoje kućice i štandovi

Prema objavljenim podacima, nude se četiri veće kućice dimenzija 3 x 2 metra s početnom zakupninom od 1.000 eura, dvije manje kućice dimenzija 2 x 2 metra s početnom zakupninom od 700 eura, te četiri štanda dimenzija 2 x 1 metar s početnom zakupninom od 180 eura.

Ako bi sve ponuđene lokacije bile zakupljene po početnim cijenama, ukupan prihod od zakupnina iznosio bi najmanje 6.120 eura. Važno je istaknuti i da se na zakupninu ne plaća PDV, što je za ponuđače svakako bitna informacija pri kalkulaciji ukupnih troškova sudjelovanja.

Pravila za zakupce nisu zanemariva

Uz cijene, objavljena su i pravila koja će se morati poštovati. Tako je navedeno da je struja uključena u cijenu kućica, što olakšava organizaciju rada zakupaca, dok je ispred kućice dopušteno postaviti najviše osam stolova. S druge strane, među zanimljivijim pravilima ističe se i zabrana korištenja jednokratnog plastičnog pribora, što pokazuje da se i lokalne adventske manifestacije sve više prilagođavaju ekološkim standardima.

Takva pravila nisu nevažna sitnica, nego bitan dio identiteta manifestacije. Naime, kvalitetno osmišljen advent ne čine samo dekoracije i glazbeni program, nego i način na koji se upravlja prostorom, ponudom i komunalnim standardima.

Rok je vrlo kratak

Zainteresirani ponuditelji nemaju puno vremena za odluku, jer je rok za dostavu ponuda već sutra, 20. studenoga, u 13 sati. Upravo zbog toga može se očekivati da će najveći interes pokazati oni koji su već navikli raditi na adventskim manifestacijama i spremni su u kratkom roku pripremiti ponudu i organizirati nastup.

Bit će zanimljivo vidjeti i kako se zakupnine u Podstrani uspoređuju s onima u Splitu, Solinu ili Kaštelima, osobito kada se uzme u obzir trajanje manifestacije, veličina tržišta i očekivana posjećenost. Lokalna adventska događanja danas više nisu samo prigodni sajmovi, nego i ozbiljan sezonski posao za ugostitelje i obrtnike.

JESTE LI ZNALI? Adventske kućice posljednjih su godina postale važan izvor prihoda za male ugostitelje i obrtnike, ali i jedan od glavnih pokazatelja koliko je neka manifestacija komercijalno ambiciozna i dobro organizirana.