U susret Božiću, blagdanu Isusova rođenja, početak došašća i ove će se godine u Kaštelima tradicionalno obilježiti paljenjem prve adventske svijeće, i to 14. godinu zaredom.

Svečanost će se održati u subotu, 28. studenoga, s početkom u 18 sati u Đardinu u Kaštel Novom.

Službu riječi i obred paljenja prve adventske svijeće predvodit će don Gabrijel Kamber, župnik Župe sv. Petra apostola iz Kaštel Novog, dok će prvu adventsku svijeću upaliti Mario Škopljanac, predsjednik Gradskog vijeća Grada Kaštela.

Prigodni glazbeni program upotpunit će nastupi Župnog zbora Župe sv. Petra apostola iz Kaštel Novog te dječjih zborova župa Kaštel Novi, Kaštel Štafilić, Rudine i Kaštel Sućurac.

Adventski vijenac dug čak 18 metara

Posebnost ovogodišnje svečanosti bit će adventski vijenac dug 18 metara, koji su izradili profesori i učenici Srednje škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića.

Kaštelanske udruge posjetiteljima će ponuditi bogat izbor adventskih vijenaca, slastica i božićnih ukrasa, a organizatori su za sve okupljene pripremili kuhano vino i prigodne slastice.

Organizatori pozivaju sve građane da im se pridruže na svečanosti i uz prigodni program zajedno obilježe početak adventskog razdoblja.