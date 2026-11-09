Advent u gradu na Jadranu pred velikim problemima: Nitko ne želi četiri atraktivne lokacije, a vremena je sve manje

Grad Rijeka objavio je u petak novi natječaj za organizaciju događanja te ugostiteljsku i inu ponudu na četiri adventske lokacije za koje se na prvom natječaju nije uspjelo naći zakupca. Kako je i najavljeno, po drugi se put pokušava naći zakupce za četiri lokacije – Art-kvart »Benčić«, Arheološki park Principij, Verdijevu ulicu i Titov trg kod Konta. Za dvije od njih, i to Art-kvart i Principij na prvom natječaju nije ni bilo zainteresiranih, javlja Novi list.

Da podsjetimo, Grad je ove godine u startu oglasio ukupno šest lokacija od kojih su jedino Trg Riječke rezolucije i Korzo dobili zakupce, i to tvrtke Promocija za Trg riječke rezolucije te Thorax koji će organizirati adventsku ponudu na Korzu. Ponude za preostale četiri lokacije trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do sutra, 10. studenoga u 9 sati bez obzira na način dostave, što znači da je natječaj otvoren ukupno samo pet dana.

Odabrani ponuditelji dužni su početi pružati ugostiteljske usluge, prigodnu prodaju i programe već od 28. studenoga, i to do 3. siječnja 2027., s time da je lokacija Art-kvart »Benčić« izuzetak s obzirom na to da ondje ponuda mora biti u korelaciji s programima Zimske priče iz »Benčića« pa će zakupci svoje kućice i štandove moći držati nešto kraće, od 4. do 20. prosinca.

Prvi natječaj na kojem su definirani organizatori za dvije lokacije, objavljen je tek 22. listopada, s time da je bio otvoren desetak dana. Sada je rok za dostavu ponuda još kraći pa je upitno koliko će zainteresiranih uopće stići pripremiti dokumentaciju, a potom i adventsku ponudu.

U Exportdrvu klizalište, na Gradini četiri pozicije

Dok Grad još traži zakupce za četiri od šest ponuđenih adventskih lokacija, Turistička zajednica grada (TZG) Rijeke je izabrala zakupce za svoje dvije ponuđene adventske lokacije – Trsatski kaštel i Exportdrvo.

Na Javnom pozivu za dostavu ponuda za postavljanje i upravljanje klizalištem te obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Exportdrvu izabrana je zajednica ponuditelja tvrtke Arctic i Barkoncept. Tvrtka Artic i lani je postavila klizalište u Exportdrvo, s time da je lani ponuđeni iznos na ovom natječaju bio 19.800 eura bez PDV-a, dok je ove godine 32.500 eura bez PDV-a. Što se tiče Trsatskog kaštela, ove godine je ponuđena jedna pozicija više nego lani – ukupno četiri, od kojih će dvije držati Promocija, za što je ponuđeni iznos bez PDV-a oko 15.000 eura, a tu su i Jako events te Laurin kutak koji je jedini i lani bio na Kaštelu. Inače, lani je ukupni ponuđeni iznos bio oko 8.000 eura za tada ponuđene tri pozicije u Kaštelu, javlja Novi list.

Primjeri Pule i Poreča

Prema novom natječaju, početni iznos naknade za korištenje po metru kvadratnom je 3 eura dnevno, osim za Principij za koji je 4 eura dnevno, dakle isti je kao i na prvom natječaju. To znači da će potencijalni zakupac Principija ukupno platiti 5.624 eura, za Verdijevu ulicu oko 32.000 eura, za Titov trg 18.535 eura, a za Art-kvart »Benčić« 7.752 eura.

Inače, Grad Rijeka nije među jedinicama lokalne samouprave koje su ove godine krenule s ograničavanjem cijena ugostiteljske ponude na adventskim kućicama za razliku od, primjerice, Poreča i Pule, gdje bi fritule i kuhano vino trebali koštati do 3 eura, a hamburgeri do 5 eura. I Grad Osijek je odlučio sniziti cijenu zakupa adventskih kućica uz obaveznu ponudu dijela proizvoda po ograničenim cijenama, a zakupcima koji na adventskoj kućici ponude tradicionalna jela i regionalne proizvode zakup će se smanjiti za dodatnih 500 eura. U tom je smjeru ove godine krenuo i Split. Splićani bi tako na svim svojim adventskim lokacijama hot-dog i kobasice, kao i dva decilitra kuhang vina ili toplu čokoladu trebali plaćati maksimalno 3 eura. Porcija fritula od najmanje 150 grama moći će stajati najviše četiri eura.

U Gradu Rijeci provjerili smo jesu li se u odnosu na lani mijenjale cijene zakupa za postojeće lokacije, kao i je li se eventualno razmišljalo o tome da se ide za primjerom gradova koji će ograničiti cijene dijela adventske ponude. Iz Upravnog odjela za komunalni sustav, gradsko redarstvo, mobilnost i okoliš, odgovorili su kako u odnosu na prošlu godinu nisu mijenjani uvjeti natječaja za adventske lokacije koje su i prošle godine bile na natječaju.

– Početna naknada propisana je Odlukom o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja, kažu u gradskoj upravi.

POČETNE CIJENE ZAKUPA

– Principij

5.624 eura

– Verdijeva

32.000 eura

– Titov trg

18.535 eura

– Art-kvart »Benčić«

7.752 eura

Plaćanje betona

Potvrdili su kako Grad u javnom natječaju za predstojeći Advent nije predvidio administrativno ograničavanje cijena za zakupce pojasnivši i kako u ovoj fazi natječaja nije moguće mijenjati njegove uvjete.

– Model ograničavanja cijena predstavlja jednu od mogućih mjera u organizaciji adventskih manifestacija, stoga će Grad Rijeka u narednim godinama razmotriti njegovu primjenjivost u kontekstu riječkog Adventa s ciljem osiguravanja ravnoteže između dostupnosti ponude posjetiteljima, održivosti poslovanja zakupaca i očuvanja ukupne kvalitete adventskog programa, odgovorili su u iz ovog Upravnog odjela.

Tvrtka Promocija za sada je jedina koja će organizirati dvije adventske lokacije – na Trgu Riječke rezolucije i na Trsatskoj gradini. Zoran Bradašević, vlasnik Promocije, najavio je kako na Trgu riječke rezolucije planiraju oko 25 glazbenih programa, uz uobičajenu ugostiteljsku ponudu. Promocija je već godinama sa svojim kućicama prisutna na riječkim adventima pa smo Bradaševića pitali da prokomentira i relativno slab interes zakupaca za adventske lokacije u gradu s obzirom i na činjenicu da je ove godine cijela priča proširena na čak šest lokacija.

– Mi uz ono što plaćamo Gradu, a to je praktički plaćanje betona, plaćamo izvođače, produkciju, zaštitare, sanitarne čvorove, noćnog čuvara, čistačice, ZAMP… S time da sam ja od prvih dana počeo raditi na adventima i imam svoje kućice i opremu pa mi je lakše. Ove godine je bilo lokacija poput Principija koje su ponuđene po dosta povoljnoj cijeni, ali često znam reći da je – »za Rijeku jedna lokacija premalo, a dvije su previše«, ilustrirao je vlasnik Promocije.

Ovisnost o vremenu

Dodaje da adventi ovise puno i o vremenskim prilikama pa se nekad lijepo zaradi, no bilo je i godina kada su zbog dugog kišnog perioda kućice u pravilu stajale gotovo prazne. Bradašević se na našu molbu osvrnuo i na ograničavanje cijena na adventskim kućicama u Puli i Osijeku, ukazujući na nelogičnost da će ugostitelji kuhano vino moći prodavati po 3 eura, dok bi sok mogao biti 4 eura. Kao i predsjednik Ceha ugostitelja Hrvatske obrtničke komore Hrvoje Margan, smatra da bi ovakvo ograničavanje cijena moglo dovesti do snižavanja kvalitete ponude, barem one koja je na »prisilnom sniženju«.

– Za 5 eura ne možete dobiti kvalitetan burger jer je već sam njegov trošak u startu veći. S druge strane, slažem se da fritule ne bi trebale koštati 5, 6 ili 7 eura, pa ćemo ih mi, recimo, na Trsatskom kaštelu imati po 4 eura, no sve u svemu ovakvo administrativno određivanje cijena ne vodi ničemu, rekao je Bradašević, zaključivši kako nitko ne pita zašto se onda u startu ne ograničava same veletrgovce u dizanju cijena namirnica.