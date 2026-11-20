Dugopolje će i ove godine u blagdansko vrijeme ući uz bogat adventski program namijenjen svim generacijama. Uz koncerte, prigodnu gastronomsku ponudu i druženja, posebno će razveseliti vijest da se na šetnicu stadiona Hrvatskih vitezova vraća veliko klizalište koje će biti potpuno besplatno za sve posjetitelje.

Kako je najavljeno, montaža klizališta počinje već danas, a prve klizače trebalo bi dočekati sljedećeg tjedna.

Besplatno klizanje i škola klizanja za djecu

Klizalište će raditi u popodnevnim satima, dok će jutarnji termini biti rezervirani za organiziranu školu klizanja za najmlađe.

Školu će voditi Ivana Goreta Balić, a više informacija o terminima i organizaciji bit će objavljeno tijekom sljedećih dana.

„Želja nam je da i ovaj advent bude pun radosnih uspomena, stoga smo i ove godine pripremili bogat program”, poručili su organizatori.

Prljavo kazalište, Duško Kuliš i Božja slava band

Središte glazbenog dijela Adventa u Dugopolju bit će Trg domovinske zahvalnosti, na kojem će biti postavljene i adventske kućice.

Posjetitelje očekuju tri koncerta:

5. prosinca – Prljavo kazalište

12. prosinca – Duško Kuliš

19. prosinca – Božja slava band

Uz glazbu i blagdanski ugođaj, organizatori pripremaju i dodatne sadržaje za posjetitelje svih uzrasta.

Posebno bogat program najavljen je za 12. prosinca, kada će, uz koncert Duška Kuliša, biti organizirani zajednički ručak uz bakalar, dolazak Moto Mrazova te humanitarna lutrija.

Više pojedinosti o svakom događaju bit će objavljeno kako se budu približavali najavljeni datumi.

Adventska događanja i u Koprivnom te Kotlenicama

Blagdansko raspoloženje neće biti ograničeno samo na središte Dugopolja.

U Koprivnom će se od 29. studenoga do 24. prosinca održavati adventski program u organizaciji Općine i udruge EDUKRATIA.

Tijekom gotovo mjesec dana posjetitelje očekuju koncerti, radionice, kvizovi, lutrije i zajednička druženja.

Detaljan program Adventa u Koprivnom dostupan je na stranici adventukoprivnom.com.

Svoj advent imat će i Kotlenice, gdje je za 18. prosinca najavljeno blagdansko druženje uz hranu i glazbu.

Blagdansko zajedništvo za sve generacije

Organizatori ističu kako je cilj ovogodišnjeg programa stvoriti što više lijepih uspomena i prilika za zajedničko druženje u vremenu došašća.

Od besplatnog klizanja i dječjih aktivnosti do koncerata, humanitarnih događanja i adventskih druženja u okolnim mjestima, Dugopolje će tijekom prosinca ponuditi niz razloga za izlazak i uživanje u blagdanskom ozračju.