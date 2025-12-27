ADVENT NA PJACI Ovaj vikend uživajte uz grupu Pavel i Vannu

Adventski program na Pjaci nastavlja se i ovog vikenda, donoseći još glazbe, emocija i blagdanskog ugođaja u samo srce Splita. U subotu, 27. prosinca, u 19 sati posjetitelje očekuje nastup grupe Pavel, dok će u nedjelju, 28. prosinca, u isto vrijeme pozornicu preuzeti Vanna, jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih vokalistica.

Grupa Pavel donosi nježnu, iskrenu i nezaboravnu glazbenu večer – stihove koji ostaju u uhu još dugo nakon završnog refrena i emocija koje će ispuniti Pjacu.

Za nedjeljnu večer, ispunjenu bezvremenskim hitovima, snažnom interpretacijom i glazbom koja grije srce, pobrinut će se Vanna, pretvarajući Pjacu u pozornicu punu osjećaja, zajedništva i radosti.

U ozračju adventskog Splita, pod blagdanskim svjetlima i toplinom zajedništva, očekuju nas koncerti koji se ne samo slušaju – već se proživljavaju.

Advent u Splitu 27. i 28. prosinca nastavlja pričati svoje priče, a ove će večeri zasigurno biti zapamćene po glazbi i posebnoj atmosferi u gradu.

"Pozivamo vas da nam se pridružite i budete dio adventskih večeri na Pjaci", poručuju organizatori.

Cjelokupan program adventskih događanja dostupan je na službenoj stranici: advent.split.hr