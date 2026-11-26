Advent na Kampusu od 29. studenoga do 18. prosinca priprema i program za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Na Kampusu Sveučilišta u Splitu održat će se predstave, kreativne radionice, projekcija animiranog filma, božićno slikavanje, predavanja Dječjeg sveučilišta i susret sa Zoranom Vakulom. Cilj je djeci kroz igru i blagdansku atmosferu približiti znanost. Dječji program pripremljen je u suradnji sa Science Comes to Town.

„Djeca su najznatiželjnija publika koju znanost može imati. Želimo da na Kampusu vide kako znanost nije samo ono što se uči u školi, nego i hobotnica koja mijenja boju, pahuljica koja pada baš tako kako pada ili žarulja koja zasvijetli jer su sami spojili strujni krug. Ako netko od njih jednog dana dođe studirati na Kampus, možda će se sjetiti da je sve počelo na Adventu“, izjavio je Marijan Bašić.

Program 29. studenoga otvara Spartanko Smotanko uz Magic Show + Close-up Experience. Dan kasnije udruga Eureka, uz vodstvo Ive Vrdoljak, vodi kreativnu radionicu na kojoj će djeca izrađivati svjetleće božićne čestitke.

Prvog prosinačkog vikenda, u subotu 5. i nedjelju 6. prosinca u 11 sati, na Kampusu se održava Božićno slikavanje s djecom, pa obitelji s Adventa mogu ponijeti i blagdansku uspomenu. U subotu 12. prosinca studenti Filozofskog fakulteta u Splitu s najmlađima će voditi kreativnu radionicu.

Mali teatar izvodit će predstavu „Pahuljasta“, nastalu po priči Zorana Vakule. Na predavanju Dječjeg sveučilišta „Majstori skrivanja: tajni život glavonožaca“ prof. dr. sc. Mirela Petrić i Tena Ćurko djeci će objasniti zašto hobotnica ima tri srca i plavu krv, kako u djeliću sekunde mijenja boju i zašto je znanstvenici smatraju toliko inteligentnom. U sklopu Dječjeg sveučilišta Ivana Kenk Kalebić predstavit će temu „Kako glazba priču bez riječi?“

Vrhunac programa je susret sa Zoranom Vakulom, najpoznatijim hrvatskim meteorologom i dobitnikom nagrade Europskog meteorološkog društva za popularizaciju znanosti. Na Meteoknjiževnim susretima djeca će kroz razgovor i igru s njim istraživati vrijeme i nevrijeme, a meteoslikovnice iz serije „Vremenaste priče“ poslužit će kao scenografija.

Za obitelji je zanimljiva i projekcija animiranog filma „Poplava“, dobitnika Oscara, koja se u organizaciji FMFS-a održava u ponedjeljak 30. studenoga u 17 sati.

Znatiželja kojom dijete pita zašto pada snijeg ista je ona koja jednog dana vodi do otkrića. Zato se ljubav prema znanosti najbolje usađuje od malena, a Advent na Kampusu najmlađima pokazuje da učenje može biti jednako zabavno kao i blagdani.

Program za djecu na Adventu na Kampusu

ned 29. 11., 11 h: Magic Show + Close-up Experience, Spartanko Smotanko

pon 30. 11., 10:30–11:30 h: Svjetleće božićne čestitke, kreativna radionica za djecu, Udruga Eureka, Iva Vrdoljak

pon 30. 11., 17 h: animirani film „Poplava“, projekcija FMFS-a

sub 5. 12. i ned 6. 12., 11 h: Božićno slikavanje s djecom

uto 8. 12., 16:30 h: predstava „Pahuljasta“, Mali teatar, po priči Zorana Vakule

sri 9. 12., 15 h: Dječje sveučilište, „Majstori skrivanja: tajni život glavonožaca“; prof. dr. sc. Mirela Petrić i Tena Ćurko, A02 KTF, Zgrada triju fakulteta

sub 12. 12.: Kreativna radionica sa studentima Filozofskog fakulteta u Splitu

sri 16. 12., 15 h: Dječje sveučilište, „Kako glazba priču bez riječi?“; izv. prof. art. Ivana Kenk Kalebić, A02 KTF, Zgrada triju fakulteta

pet 18. 12., 11 h: Meteoknjiževni susreti sa Zoranom Vakulom