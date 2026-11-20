Objavljen je program ovogodišnjeg Adventa na Kampusu, koji će od 26. studenoga do 19. prosinca 2026. godine donijeti gotovo mjesec dana glazbe, druženja i zabave u Splitu.
Sudeći prema najavljenim izvođačima, posjetitelje očekuje raznolik program u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Od popularnih domaćih pjevača i bendova do kvizova i stand-up komedije, Advent na Kampusu nastojat će privući ne samo studente nego i ostale Splićane.
Otvaranje uz Grupu Boss, a već prvog vikenda stiže Neda Ukraden
Adventski program počinje u četvrtak, 26. studenoga, nastupom Grupe Boss. Već sljedećeg dana, u petak 27. studenoga, na pozornicu stiže ET, dok će subota, 28. studenoga, biti rezervirana za Nedu Ukraden.
Prvi adventski vikend zaključit će Teo Vučković i Enigma band u nedjelju, 29. studenoga.
Posljednjeg dana studenoga nastupit će Stela Rade, a prosinački program otvorit će Mate Milićević.
Bebek, Giuliano, Maja Šuput i Jole među najvećim imenima
Među najzvučnijim imenima ovogodišnjeg programa svakako je Željko Bebek, čiji je koncert najavljen za subotu, 5. prosinca.
Samo nekoliko dana poslije, u utorak 8. prosinca, na Kampusu će nastupiti Giuliano i Diktatori.
Petak, 11. prosinca, rezerviran je za Maju Šuput, dok će Jole nastupiti u srijedu, 16. prosinca.
Završna večer Adventa na Kampusu, u subotu 19. prosinca, pripast će Alenu Nižetiću.
Neće nedostajati ni kvizova i smijeha
Organizatori su pripremili i sadržaje za one koji žele nešto drukčiji adventski izlazak.
U nedjelju, 6. prosinca, uz nastup Ludwig banda održat će se stand-up nastup Tomislava Primorca.
Dan poslije, 7. prosinca, uz Dreamerse je najavljena Filmska potjera s Moranom Zibar.
Četvrtak, 10. prosinca, donosi nastup Grupe Preko i kviz znanja s Deanom Kotigom, dok će se u subotu, 12. prosinca, uz Ivanu Orlić održati kviz „Dalmatinska pisma”.
Još jedna kvizaška večer, uz DJ-a, najavljena je za utorak, 15. prosinca.
Donosimo kompletan program Adventa na Kampusu
26. 11., četvrtak – Grupa Boss
27. 11., petak – ET
28. 11., subota – Neda Ukraden
29. 11., nedjelja – Teo Vučković & Enigma band
30. 11., ponedjeljak – Stela Rade
1. 12., utorak – Mate Milićević
2. 12., srijeda – Antoniette Čerkez
3. 12., četvrtak – Tamburaški sastav Miris Juga
4. 12., petak – Josip Ivančić
5. 12., subota – Željko Bebek
6. 12., nedjelja – Ludwig band i stand-up Tomislava Primorca
7. 12., ponedjeljak – Dreamers i Filmska potjera s Moranom Zibar
8. 12., utorak – Giuliano i Diktatori
9. 12., srijeda – Bruno Rački
10. 12., četvrtak – Grupa Preko i kviz znanja s Deanom Kotigom
11. 12., petak – Maja Šuput
12. 12., subota – Ivana Orlić i kviz znanja „Dalmatinska pisma”
13. 12., nedjelja – Matko i Brane
14. 12., ponedjeljak – Iva Ajduković
15. 12., utorak – DJ i kviz znanja
16. 12., srijeda – Jole
17. 12., četvrtak – Tamburaški sastav Miris Juga
18. 12., petak – Buža band & Sila Nečista
19. 12., subota – Alen Nižetić
Kampus se priprema za adventsku atmosferu
Ovogodišnji Advent na Kampusu donosi program tijekom svakog dana od otvorenja do završne večeri, a posebno se ističe kombinacija popularnih izvođača i dodatnih zabavnih sadržaja.
Uz poznata glazbena imena, kvizove i stand-up, splitski Kampus tijekom nadolazećih tjedana trebao bi postati mjesto okupljanja brojnih studenata i građana koji žele uživati u predblagdanskom ozračju.
Program završava 19. prosinca nastupom Alena Nižetića, čime će biti zaključena 24 dana adventskih događanja.