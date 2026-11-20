Objavljen je program ovogodišnjeg Adventa na Kampusu, koji će od 26. studenoga do 19. prosinca 2026. godine donijeti gotovo mjesec dana glazbe, druženja i zabave u Splitu.

Sudeći prema najavljenim izvođačima, posjetitelje očekuje raznolik program u kojem će svatko moći pronaći nešto za sebe. Od popularnih domaćih pjevača i bendova do kvizova i stand-up komedije, Advent na Kampusu nastojat će privući ne samo studente nego i ostale Splićane.

Otvaranje uz Grupu Boss, a već prvog vikenda stiže Neda Ukraden

Adventski program počinje u četvrtak, 26. studenoga, nastupom Grupe Boss. Već sljedećeg dana, u petak 27. studenoga, na pozornicu stiže ET, dok će subota, 28. studenoga, biti rezervirana za Nedu Ukraden.

Prvi adventski vikend zaključit će Teo Vučković i Enigma band u nedjelju, 29. studenoga.

Posljednjeg dana studenoga nastupit će Stela Rade, a prosinački program otvorit će Mate Milićević.

Bebek, Giuliano, Maja Šuput i Jole među najvećim imenima

Među najzvučnijim imenima ovogodišnjeg programa svakako je Željko Bebek, čiji je koncert najavljen za subotu, 5. prosinca.

Samo nekoliko dana poslije, u utorak 8. prosinca, na Kampusu će nastupiti Giuliano i Diktatori.

Petak, 11. prosinca, rezerviran je za Maju Šuput, dok će Jole nastupiti u srijedu, 16. prosinca.

Završna večer Adventa na Kampusu, u subotu 19. prosinca, pripast će Alenu Nižetiću.

Neće nedostajati ni kvizova i smijeha

Organizatori su pripremili i sadržaje za one koji žele nešto drukčiji adventski izlazak.

U nedjelju, 6. prosinca, uz nastup Ludwig banda održat će se stand-up nastup Tomislava Primorca.

Dan poslije, 7. prosinca, uz Dreamerse je najavljena Filmska potjera s Moranom Zibar.

Četvrtak, 10. prosinca, donosi nastup Grupe Preko i kviz znanja s Deanom Kotigom, dok će se u subotu, 12. prosinca, uz Ivanu Orlić održati kviz „Dalmatinska pisma”.

Još jedna kvizaška večer, uz DJ-a, najavljena je za utorak, 15. prosinca.

Donosimo kompletan program Adventa na Kampusu

26. 11., četvrtak – Grupa Boss

27. 11., petak – ET

28. 11., subota – Neda Ukraden

29. 11., nedjelja – Teo Vučković & Enigma band

30. 11., ponedjeljak – Stela Rade

1. 12., utorak – Mate Milićević

2. 12., srijeda – Antoniette Čerkez

3. 12., četvrtak – Tamburaški sastav Miris Juga

4. 12., petak – Josip Ivančić

5. 12., subota – Željko Bebek

6. 12., nedjelja – Ludwig band i stand-up Tomislava Primorca

7. 12., ponedjeljak – Dreamers i Filmska potjera s Moranom Zibar

8. 12., utorak – Giuliano i Diktatori

9. 12., srijeda – Bruno Rački

10. 12., četvrtak – Grupa Preko i kviz znanja s Deanom Kotigom

11. 12., petak – Maja Šuput

12. 12., subota – Ivana Orlić i kviz znanja „Dalmatinska pisma”

13. 12., nedjelja – Matko i Brane

14. 12., ponedjeljak – Iva Ajduković

15. 12., utorak – DJ i kviz znanja

16. 12., srijeda – Jole

17. 12., četvrtak – Tamburaški sastav Miris Juga

18. 12., petak – Buža band & Sila Nečista

19. 12., subota – Alen Nižetić

Kampus se priprema za adventsku atmosferu

Ovogodišnji Advent na Kampusu donosi program tijekom svakog dana od otvorenja do završne večeri, a posebno se ističe kombinacija popularnih izvođača i dodatnih zabavnih sadržaja.

Uz poznata glazbena imena, kvizove i stand-up, splitski Kampus tijekom nadolazećih tjedana trebao bi postati mjesto okupljanja brojnih studenata i građana koji žele uživati u predblagdanskom ozračju.

Program završava 19. prosinca nastupom Alena Nižetića, čime će biti zaključena 24 dana adventskih događanja.