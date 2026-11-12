Adrian Petričević otkrio svoju stranu priče o policijskoj akciji u garaži: "Mislili su da smo zatočili dvojicu policajaca i da imamo 1000 litara etanola!"

Splitski YouTuber i zaljubljenik u automobile Adrian Petričević, poznat po svojim automobilističkim projektima i videima na društvenim mrežama, odlučio je javno progovoriti o policijskoj akciji koja je krajem listopada privukla veliku pozornost javnosti.

U novom videu na svojem YouTube kanalu iznio je vlastitu verziju događaja, od prvog dolaska policijskih službenika do postupanja koje je, prema njegovim riječima, uključivalo petnaestak pripadnika interventne policije, odvođenje u policijsku postaju i privremeno zatvaranje garaže.

Najzanimljiviji dio njegova obraćanja odnosi se na navodni nesporazum u policijskoj komunikaciji. Petričević tvrdi da su mu policijski službenici naknadno objasnili kako je došlo do pogrešnog zaključka da su on i njegovi suradnici zatočili dvojicu policajaca u garaži.

Važno je naglasiti da je riječ o Petričevićevu prikazu događaja, a ne o službeno potvrđenom objašnjenju policijskog postupanja.

Sve je, tvrdi, počelo zbog dvije bačve u YouTube videu

Prema Petričevićevim riječima, cijela priča započela je nekoliko dana nakon objave videa u kojem je prikazivao uređenje svoje garaže. U jednom dijelu snimke u pozadini su se mogle vidjeti dvije bačve s tekućinom, a on i njegovi suradnici tijekom snimanja su se, kako kaže, šalili na njihov račun.

Petričević smatra da je netko na temelju snimke zaključio kako se u garaži nalazi veća količina etanola te je o tome obavijestio nadležne službe. Pritom tvrdi da se u bačvama nije nalazio etanol, nego voda.

Nekoliko dana poslije, dok je sa suradnicima radio na automobilu BMW M4, na vratima garaže pojavili su se policijski službenici.

Kako opisuje, u početku su mislili da se netko šali s njima. Tek kada je pogledao nadzornu kameru, shvatio je da policija doista stoji pred garažom.

Prema njegovu iskazu, policajci su mu objasnili da postupaju po prijavi o mogućem nezakonitom skladištenju zapaljivih tekućina. Nakon što su ušli u prostor, Petričević je kontaktirao odvjetnicu kako bi provjerio svoja prava.

Tvrdi da su policijski službenici, nakon što je njegov suradnik zatražio da pokažu nalog, napustili garažu bez protivljenja.

No, ono što je uslijedilo, kaže, nitko od njih nije očekivao.

"Odjednom vidim rotacije, policijske kombije i petnaestak policajaca!"

Petričević opisuje da se otprilike pola sata do četrdeset minuta nakon prvog dolaska policije situacija potpuno promijenila.

Na nadzornim kamerama primijetio je plava rotacijska svjetla, nekoliko policijskih vozila i veći broj policajaca ispred garaže.

Prema njegovim riječima, kada je otvorio vrata, zatekao je petnaestak pripadnika interventne policije, a jedan od njih imao je alat za nasilno otvaranje vrata.

Tvrdi da su njemu i njegovu suradniku odmah stavljene lisice.

Policijski službenici, kako prepričava, tražili su da im pokaže gdje se nalazi etanol. On ih je uputio na spremnik za koji tvrdi da je sadržavao običnu vodu.

Objasnio je da vodu skladište zbog automobilističkih utrka, osobito kada odlaze na lokacije na kojima je otežana opskrba, ali i kao rezervu za potrebe garaže.

Petričević navodi da su on i njegov suradnik potom odvedeni u policijsku postaju, dok su ostale prisutne osobe pozvane na razgovor.

Tri sata u postaji, a garaža pod policijskim nadzorom

U nastavku obraćanja Petričević tvrdi da su u policijskoj postaji proveli približno tri sata, nakon čega su pušteni.

Posebno se osvrnuo na dokumentaciju za koju kaže da je nisu dobili, kao i na način na koji je policija postupala u garaži tijekom njihove odsutnosti.

Izrazio je sumnju u zakonitost pojedinih postupaka, no iz njegova obraćanja nije moguće utvrditi kakve su pravne osnove policijski službenici imali za poduzete radnje.

Zanimljivo je da, unatoč kritikama pojedinih postupaka, Petričević nije imao primjedbi na način na koji su mu stavljene lisice, a pohvalno je govorio i o osobnom odnosu policijskih službenika i inspektora prema njemu.

Prema njegovim riječima, garaža je nakon postupanja privremeno zapečaćena, a tijekom noći čuvala ju je policijska patrola.

Sljedećeg dana, tvrdi, stigle su nadležne inspekcijske službe koje su pregledale prostor i uzele uzorke tekućina.

Petričević navodi da je pregledom pronađen spremnik s približno 250 litara tekućine za koju tvrdi da je voda, kao i metalni spremnik s otprilike 50 do 60 litara benzina.

Prema njegovu iskazu, uzorci su uzeti radi provjere njihova sadržaja. U videu nije iznio službene rezultate analize tih uzoraka.

Zašto je došlo toliko policajaca? Petričević iznio neobično objašnjenje

Najveće iznenađenje u cijelom obraćanju dolazi pred kraj videa, kada Petričević objašnjava što je, prema njegovim saznanjima, bio razlog dolaska tolikog broja policijskih službenika.

Tvrdi da su mu policajci naknadno ispričali kako je tijekom međusobne komunikacije došlo do ozbiljnog nesporazuma.

Naime, prema njegovu prepričavanju, informacija da su dvojica policijskih službenika napustila garažu nakon zahtjeva da pokažu nalog navodno je pogrešno protumačena.

Petričević tvrdi da je policija dobila dojam kako su on i njegovi suradnici zatočili dvojicu policajaca.

Prema toj verziji događaja, dodatnu zabrinutost izazvala je ranija informacija o navodnoj velikoj količini zapaljive tekućine u garaži.

"Rekli su nam da su interno imali neku grešku u komunikaciji, gdje su oni razumjeli da smo mi ta dva policajca zatočili u garaži", ispričao je Petričević.

Dodao je da ni sam ne zna kako je moglo doći do takvog nesporazuma.

Prema njegovu tumačenju, upravo je navodna kombinacija informacije o zatočenim policajcima i mogućoj prisutnosti velike količine etanola bila razlog snažne policijske reakcije.

Takvo objašnjenje predstavlja njegovu verziju onoga što su mu, kako tvrdi, rekli policijski službenici.

"Sve se dogodilo zbog vode i benzina", tvrdi splitski YouTuber

Petričević smatra da je cijela akcija bila nepotrebna jer, kako tvrdi, u garaži nije bilo nezakonito uskladištenog etanola.

Ističe da su u prostoru držali vodu i određenu količinu benzina za potrebe automobilističkih aktivnosti, a navodi i da posjeduju dokumentaciju za automobile i opremu.

U videu nije predočio službene nalaze inspekcije ni dokumentaciju na temelju koje bi se moglo potvrditi da nisu utvrđene nepravilnosti.

Cijela situacija, kaže, dodatno mu je zakomplicirala posao jer je u trenutku policijske akcije pripremao završetak jednog automobilističkog projekta i imao unaprijed dogovorene rokove.

Unatoč svemu, poručuje da nastavlja s radom i najavljuje nove automobilističke projekte na svojem YouTube kanalu.

Njegovo obraćanje tako je otvorilo nekoliko pitanja: što je točno bilo navedeno u prijavi, zbog čega je angažiran veći broj policijskih službenika i je li doista došlo do komunikacijskog nesporazuma kakav opisuje?

Odgovori na ta pitanja zahtijevaju službeno očitovanje policije, čija verzija događaja nije obuhvaćena ovim YouTube obraćanjem.