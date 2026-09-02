Adriatic Cup 2026. uspješno održan u Splitu: Tri dana košarke, velikih finala i sportskog zajedništva

Split je posljednjeg vikenda u kolovozu ponovno pokazao zašto nosi epitet grada košarke. Od 28. do 30. kolovoza na Gripama i Žnjanu održan je Adriatic Cup Split 2026., međunarodni turnir mladih košarkaša koji je okupio 20 ekipa u kategorijama U14, U16 i U18 te donio tri dana utakmica, uzbudljivih završnica, sportskog druženja i odlične atmosfere.

U organizaciji Košarkaškog kluba Adriatic Split, turnir je zamišljen kao mnogo više od borbe za rezultat.

„Cilj nam je bio mladim igračima pružiti nova natjecateljska iskustva, povezati klubove i sportaše iz različitih sredina te kroz košarku promovirati Split i Splitsko-dalmatinsku županiju kao destinaciju međunarodnih sportskih događanja. Zahvaljujemo svim klubovima, trenerima i igračima koji su svojim trudom, sportskim ponašanjem i pozitivnom energijom stvorili sjajnu atmosferu.Poseban doživljaj za mlade košarkaše bio je zaigrati u velikoj dvorani ŠC Gripe. Njihovo oduševljenje, respekt prema ovom legendarnom mjestu, ali i talent i borbenost koje su pokazali na parketu, najbolja su potvrda vrijednosti ovog turnira. Vjerujemo da će iz Splita ponijeti lijepa iskustva, nova prijateljstva i dodatnu motivaciju za svoj sportski put.“ – kazao nam je organizator i predsjednik KK Adriatica Bruno Šundov

Na parketu legendarnih Gripa tijekom tri dana izmjenjivale su se utakmice mladih košarkaša, a nakon susreta po skupinama i utakmica za plasman stigla su i velika nedjeljna finala.

TRI KATEGORIJE – TRI POBJEDNIKA

U najmlađoj U14 kategoriji pobjednički pehar osvojio je KK Split, čiji su mladi košarkaši odličnim igrama stigli do prvog mjesta Adriatic Cupa.

KK Split slavio je i u U16 kategoriji, u kojoj je u uzbudljivom finalu svladao KK Solin rezultatom 70:62 i tako osvojio još jedan naslov za domaću košarku.

U najstarijoj, U18 kategoriji, naslov pobjednika otišao je u Sarajevo. KK Igman Burch Sarajevo osvojio je prvo mjesto, dok je KK Adriatic Split završio turnir na odličnom drugom mjestu (60:54).

Međunarodni karakter turnira bio je jedan od njegovih važnih aduta. Među sudionicima su bili KK Adriatic Split, KK Split, KK Šibenka, KK Solin, KK Amfora Makarska, Ribola Kaštela, KK Podstrana, KK Dinara Livno i KK Igman Burch Sarajevo, a mladi igrači dobili su priliku odmjeriti snage s vršnjacima iz različitih klubova i sredina.

U SUBOTU SE KOŠARKA S GRIPA PRESELILA NA ŽNJAN

Posebnu atmosferu Adriatic Cupa donio je Open Day na Žnjanu, gdje je košarka izašla iz dvorane i preselila se uz more. Uz druženje ekipa i mladih sportaša održano je i atraktivno natjecanje u tricama u sve tri uzrasne kategorije. Open Day je od početka zamišljen kao sportsko-zabavni dio turnira koji će igračima omogućiti druženje i povezivanje izvan parketa.

Najprecizniji šuteri Adriatic Cupa bili su:

U14 – Massimo Maher, KK Split

U16 – Roko Kardum, KK Solin

U18 – Matej Hrelić, KK Larus

Žnjan je tako postao odlična kulisa za drugačiju stranu turnira – onu u kojoj rezultat nije bio jedini cilj, već su u prvom planu bili druženje, zabava, upoznavanje i stvaranje novih sportskih prijateljstava.

KOŠARKA ZA SVE – POSEBNO NATJECANJE ZA ŠTIĆENIKE CENTRA JURAJ BONAČI

Posebnu vrijednost Adriatic Cupu dao je i program posvećen štićenicima Centra Juraj Bonači, za koje je organizirano natjecanje u šutu. Bio je to jedan od posebno toplih trenutaka turnira – prilika da se kroz košarku, igru i zajedništvo u sportski program uključe i štićenici Centra.

Sudionici su za svoj trud i sportski duh nagrađeni peharima, trofejima i medaljama.

VIŠE OD REZULTATA I POBJEDNIČKOG PEHARA

Uz pehare najboljim ekipama, organizatori su za sudionike i pobjednike pripremili košarkaške lopte i prigodne nagrade.

No ono najvažnije što su mladi košarkaši ponijeli iz Splita nisu samo medalje i rezultati. Adriatic Cup izgrađen je na ideji da sport povezuje – da mladi kroz natjecanje stječu iskustvo, ali istodobno upoznaju vršnjake, stvaraju prijateljstva i razvijaju vrijednosti koje ostaju dugo nakon posljednjeg zvuka sirene.

Spoj utakmica na legendarnim Gripama, košarke i druženja uz more na Žnjanu te mladih igrača iz Hrvatske i susjednih zemalja dao je prvom izdanju turnira poseban mediteranski i međunarodni karakter.

Pokrovitelji Adriatic Cupa Split 2026. bili su Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Decathlon, Veleučilište Aspira, Zračna luka Sveti Jeronim i Jadrolinija.

Split je dobio novi međunarodni turnir mladih, a Adriatic Cup svoje je prvo izdanje zaključio s jasnom ambicijom – rasti iz godine u godinu i postati tradicionalno mjesto susreta novih generacija košarkaša na obali Jadrana.