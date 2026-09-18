Adrian Petričević postaje otac: Sa suprugom čeka prvo dijete, otkrili i spol bebe

Adrian Petričević, splitski Mad Max, ulazi u potpuno novo životno poglavlje. On i njegova supruga očekuju svoje prvo dijete, a sretnu vijest odlučili su podijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama.

Na Instagramu su objavili video u kojem su zabilježili jedan od posebno emotivnih trenutaka tijekom trudnoće – otkrivanje spola njihove prve bebe.

Vijest je vrlo brzo privukla pažnju Adrianovih pratitelja, koji ga već godinama prate na društvenim mrežama. Ovoga puta u središtu pozornosti nisu bili automobili, putovanja ili neki od njegovih prepoznatljivih videa, već velika promjena koja uskoro stiže u njihov privatni život.

Par će se tako prvi put ostvariti u ulozi roditelja, a video otkrivanja spola bebe ostat će im kao uspomena na razdoblje iščekivanja prinove.

Petričević je dio privatnog života i ranije dijelio sa svojom publikom, a sada je pratiteljima omogućio da zajedno s njim doznaju još jednu važnu vijest.

Adrian i njegova supruga uskoro će tako postati tročlana obitelj, a pred njima su mjeseci priprema i iščekivanja dolaska prvog djeteta. Na kraju videa može se vidjeti da će par dobiti - djevojčicu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ADRI (@adrian_petricevic)