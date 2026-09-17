Adri se oglasio nakon uhićenja: "Pokušali su nas *****, ali nisu uspili. Evo nas na slobodi"

Adrian Petričević, splitski influencer, youtuber i drifter poznat i pod nadimkom "Mad Max", oglasio se kasno u srijedu navečer na društvenim mrežama nakon policijskog postupanja o kojem smo ranije izvijestili.

Petričević je u kratkoj objavi poručio:

"Pokušali su nas j****, ali nisu uspili. Evo nas na slobodi, dišemo čisti zrak. Nemojte virovat sve šta pročitate u novinama i na portalima. Sutra video s više detalja."

Time je najavio da bi tijekom četvrtka javnosti trebao iznijeti svoju verziju događaja.

Policija sumnja na lažiranje podataka o osposobljavanju

Podsjetimo, splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom i 29-godišnjom instruktoricom vožnje zbog sumnje da su lažirali podatke povezane s njegovim osposobljavanjem za vozača. Prema policijskim navodima, u knjižicu kandidata evidentirano je da je odradio potrebne sate upravljanja vozilom, iako su istražitelji utvrdili da se u vrijeme dijela navodno odrađenih sati nije nalazio u Splitu, pa ni u Hrvatskoj.

Policija sumnja da je zahvaljujući tako evidentiranim podacima stekao uvjete za prijavu i polaganje vozačkog ispita, nakon čega je dobio vozačku dozvolu B kategorije. Petričevića se sumnjiči za više kaznenih djela, dok se instruktoricu sumnjiči za zlouporabu položaja ili ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Nakon kriminalističkog istraživanja oboje su uz kaznenu prijavu bili predani pritvorskom nadzorniku.

Petričevićeva večerašnja objava pokazuje da se sada nalazi na slobodi, no zasad nije poznato više detalja o odluci nadležnih tijela nakon predaje pritvorskom nadzorniku.

Najavio svoju stranu priče

Petričević u objavi nije ulazio u pojedinosti policijskih sumnji niti je konkretno odgovorio na navode iz kriminalističkog istraživanja. To bi, prema njegovoj najavi, trebao učiniti u videu koji namjerava objaviti u četvrtak.