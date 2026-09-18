Adresa ne smije biti prepreka za zdravlje: Županijska liga protiv raka Split dovodi mobilni mamograf bliže ženama

Na inicijativu Županijske lige protiv raka Split, a u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije nastavljaju se preventivni pregledi dojki mobilnim mamografom. Ovaj put preventivni mamografski pregled dolazi u Dalmatinsku zagoru - 18. rujna u Šestanovac, a 19. rujna u Vrliku.

Riječ je o inicijativi usmjerenoj ženama koje žive u ruralnim i slabije dostupnim područjima županije, kao i na otocima, gdje je odlazak na preventivni mamografski pregled često otežan.

Projekt je pokrenula Županijska liga protiv raka Split s ciljem da preventivni pregled bude što dostupniji ženama, odnosno da dođe što bliže njihovom mjestu stanovanja. Na taj se način ženama nastoji olakšati pristup pregledu i smanjiti mogućnost da zbog udaljenosti, obiteljskih i drugih životnih okolnosti od njega odustanu. U dosadašnjim akcijama mobilnim mamografom pregledano je oko 300 žena, a u narednim mjesecima planira se provesti još 600 preventivnih pregleda na području županije. Posebna vrijednost ove akcije je činjenica da su među pregledanim ženama bile i one koje mamografiju nikada prije nisu obavile. Pravovremeno otkrivanje promjena na dojci jedan je od najvažnijih koraka u uspješnom liječenju raka dojke.

„Želimo da mjesto stanovanja ne bude prepreka zdravstvenoj zaštiti. Ako žena živi u malom mjestu, u Dalmatinskoj zagori ili na otoku, mora imati priliku obaviti preventivni pregled jednako kao i žena koja živi u Splitu. Upravo zato mobilni mamograf dovodimo tamo gdje je ženama najpotrebniji, jer svaki pregled znači priliku više da se bolest otkrije na vrijeme“, poručuju iz Županijske lige protiv raka.

„Ukoliko ste iz Vrlike ili okolnih mjesta, u subotu 19.09. mamograf je ispred Doma zdravlja u Vrlici od 10 sati. Dođite, pregledajte se besplatno, bez uputnice, mislite na svoje zdravlje“

Ovakve konkretne akcije koje potiče Liga mogu se održati prvenstveno zahvaljujući sredstvima prikupljenima kroz humanitarnu manifestaciju Race for the Cure, koja se svake godine održava u Splitu s ciljem pružanja pomoći ženama oboljelima od raka dojke, ali i ulaganja u prevenciju i rano otkrivanje bolesti.

Stoga Županijska liga protiv raka poziva građane da podrže ovogodišnji Race for the Cure, koji će se održati 4. listopada na splitskoj Rivi. Sudjelovanjem, građani ne pomažu samo jednoj manifestaciji – njihova se pomoć pretvara u konkretne projekte, preventivne preglede i podršku ženama diljem županije.

Prijavite se na www.raceforthercure.eu