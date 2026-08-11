Adresa autorskog filma ponovno seli u Split

Od 11. do 18. rujna Split će ponovno postati mjesto susreta suvremenog autorskog filma, novih filmskih glasova i publike koja od kina ipak očekuje nešto više. Trideset prvo izdanje Split Film Festivala donosi osam dana programa posvećenog filmu koji ne igra uvijek po pravilima.

Rujan u Splitu već tradicionalno donosi drugačiji ritam. Nakon mjeseci u kojima grad živi punom snagom turističke sezone, kulturna scena ponovno dolazi u prvi plan, a s njom i Splitski Film Festival- događaj koji je tijekom više od tri desetljeća izgradio čvrsto mjesto na hrvatskoj i međunarodnoj filmskoj karti.

Od 11. do 18. rujna 2026. održat će se 31. izdanje Split Film Festivala, festivala posvećenog suvremenom autorskom filmu i filmskim praksama koje istražuju granice, otvaraju nova pitanja i donose drugačije perspektive.

Više od trideset godina kontinuiranog djelovanja festival je posvetio otkrivanju novih autora, predstavljanju suvremene filmske produkcije i stvaranju prostora u kojem film može biti više od unaprijed zadanog formata. Tako i ove godine posjetitelje očekuju filmovi koji često prolaze mimo velikih kino-distribucija, etabliranih žanrovskih ladica i očekivanih festivalskih formula. Umjesto toga, fokus ostaje na autorima, novim filmskim jezicima i pričama koje pomiču granice onoga što od filma očekujemo.

U vremenu u kojem se način na koji gledamo film mijenja gotovo jednako brzo kao i sam film, festivalsko iskustvo dobiva novu vrijednost. Veliko platno, zajednička projekcija, razgovor nakon filma i neposredan susret s autorima stvaraju kontekst koji streaming platforma ne može reproducirati. Festival zato ostaje prostor u kojem se film ne konzumira samo kao sadržaj već se doživljava kao kolektivno umjetničko i društveno iskustvo.

Detalji programa bit će predstavljeni u nadolazećim tjednima, a publiku tijekom osam festivalskih dana očekuje novo izdanje festivala koji Splitu svake godine donosi drugačiji pogled na ono što film danas jest i što bi mogao postati.