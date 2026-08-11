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Adresa autorskog filma ponovno seli u Split

Trideset prvo izdanje Split Film Festivala donosi osam dana programa posvećenog filmu koji ne igra uvijek po pravilima

Od 11. do 18. rujna Split će ponovno postati mjesto susreta suvremenog autorskog filma, novih filmskih glasova i publike koja od kina ipak očekuje nešto više. Trideset prvo izdanje Split Film Festivala donosi osam dana programa posvećenog filmu koji ne igra uvijek po pravilima. 

Rujan u Splitu već tradicionalno donosi drugačiji ritam. Nakon mjeseci u kojima grad živi punom snagom turističke sezone, kulturna scena ponovno dolazi u prvi plan, a s njom i Splitski Film Festival- događaj koji je tijekom više od tri desetljeća izgradio čvrsto mjesto na hrvatskoj i međunarodnoj filmskoj karti.

Od 11. do 18. rujna 2026. održat će se 31. izdanje Split Film Festivala, festivala posvećenog suvremenom autorskom filmu i filmskim praksama koje istražuju granice, otvaraju nova pitanja i donose drugačije perspektive.

Više od trideset godina kontinuiranog djelovanja festival je posvetio otkrivanju novih autora, predstavljanju suvremene filmske produkcije i stvaranju prostora u kojem film može biti više od unaprijed zadanog formata. Tako i ove godine posjetitelje očekuju filmovi koji često prolaze mimo velikih kino-distribucija, etabliranih žanrovskih ladica i očekivanih festivalskih formula. Umjesto toga, fokus ostaje na autorima, novim filmskim jezicima i pričama koje pomiču granice onoga što od filma očekujemo. 

U vremenu u kojem se način na koji gledamo film mijenja gotovo jednako brzo kao i sam film, festivalsko iskustvo dobiva novu vrijednost. Veliko platno, zajednička projekcija, razgovor nakon filma i neposredan susret s autorima stvaraju kontekst koji streaming platforma ne može reproducirati. Festival zato ostaje prostor u kojem se film ne konzumira samo kao sadržaj već se doživljava kao kolektivno umjetničko i društveno iskustvo. 

Detalji programa bit će predstavljeni u nadolazećim tjednima, a publiku tijekom osam festivalskih dana očekuje novo izdanje festivala koji Splitu svake godine donosi drugačiji pogled na ono što film danas jest i što bi mogao postati.

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