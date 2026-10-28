Adrenalin se vraća na Perun! Ove subote održava se deveto izdanje jedne od najpoznatijih dalmatinskih brdsko-biciklističkih utrka

Jedna od prepoznatljivijih dalmatinskih brdsko-biciklističkih utrka ponovno se vraća na padine Peruna. Enduro Perun tijekom godina izrastao je u sportski događaj koji povezuje natjecateljski biciklizam, prirodne ljepote dalmatinskog krajolika i entuzijazam lokalne biciklističke zajednice.

Natjecatelje očekuju zahtjevne staze, kameniti teren i strmi spustovi koji će testirati njihovu fizičku spremnost, tehničke vještine i snalažljivost na terenu. Enduro je, naime, disciplina brdskog biciklizma u kojoj natjecatelji prolaze više vremenski mjerenih spustova, dok se između pojedinih dionica vlastitim snagama uspinju do sljedećeg starta. Upravo takav format zahtijeva kombinaciju izdržljivosti, koncentracije i odličnog upravljanja biciklom.

Devet izdanja utrke i godine rada na biciklističkim stazama

Iza organizacije Enduro Peruna stoji biciklistički klub Coast Riders, koji već godinama aktivno sudjeluje u razvoju brdskog biciklizma na području Dalmacije.

Klub je tijekom svojeg djelovanja organizirao brojne utrke u disciplinama enduro, downhill i pump track, uključujući i državna prvenstva. Enduro Perun tijekom svoje povijesti bio je povezan i s međunarodnim natjecateljskim sustavom Enduro World Series, čime je dodatno učvrstio svoju prepoznatljivost među ljubiteljima ove biciklističke discipline. No, rad Coast Ridersa ne završava organizacijom natjecanja. Članovi kluba tijekom godine uređuju, čiste i održavaju brdsko-biciklističke staze, stvarajući infrastrukturu koju, osim natjecatelja, mogu koristiti i brojni rekreativci.

Upravo taj dio njihova djelovanja posebno je važan za dugoročni razvoj brdskog biciklizma, ali i za promociju sportskog i aktivnog načina života.

Perun ima sve što ljubitelji brdskog biciklizma traže

Strme padine, kamenite staze i pogled prema Jadranskom moru čine Perun jedinstvenim prirodnim poligonom za ljubitelje brdskog biciklizma. Kombinacija tehnički zahtjevnog terena i prepoznatljivog mediteranskog krajolika daje ovoj utrci poseban karakter, a organizatori žele dodatno promovirati Perun i područje Dugog Rata kao odredište za aktivni turizam i cjelogodišnje bavljenje sportom.

Deveto izdanje Enduro Peruna održat će se u subotu, 31. listopada 2026. godine, a osim natjecatelja, događaj je namijenjen i svim ljubiteljima brdskog biciklizma koji žele uživo pratiti atraktivne spustove i podržati razvoj ovog sporta u Dalmaciji. Perun će tako posljednjeg dana listopada ponovno biti mjesto na kojem će se spojiti sport, adrenalin i priroda, uz još jedno izdanje utrke koja je tijekom godina postala važan dio dalmatinske brdsko-biciklističke scene.